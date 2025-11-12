Estilista contó que lo “humillaron” tras equivocarse en programa de Teletica

Arlen Olivas, estilista de Oli Salón, reveló, por medio de su cuenta en TikTok, la situación que vivió y lo mucho que fue criticado tras equivocarse al hablar en Buen Día, el programa de Teletica.

LEA MÁS: Un nuevo presentador se suma a Giros ante ausencia de Rafa Pérez, ¿de quién se trata?

“Resulta que un canal nacional que se llama Teletica me invitó a un programa que se llama ‘Buen Día’. Yo me preparé, pero me funaron. Resulta que los comentarios eran... barrieron el piso conmigo; me trapearon, me humillaron y pasé deprimido como 15 días”, contó el también creador de contenido.

LEA MÁS: Jafet Jerez contó el vergonzoso episodio que le tocó vivir en Europa

La ola de críticas

Luego, mostró el video del momento en el que estaba hablando de cuidados del cabello, y se trababa al hablar, lo que le provocó las críticas.

Arlen Olivas mencionó que esta fue su primera vez en televisión. (Arlen Olivas/TikTok)

LEA MÁS: Miss Universo 2025: las participantes que se retiraron del certamen y los motivos detrás

Este fue el video compartido por Arlen Olivas en TikTok.

Debido a los comentarios, el estilista optó por llevar un curso de locución comercial, comenzando a practicar y a mejorar la dicción.

Un error convertido en oportunidad

El joven explicó que era su primera vez en televisión y que así fue como pudo sacarle provecho a esa mala experiencia.

Arlen Olivas es estilista y creador de contenido. (Arlen Olivas/TikTok)

Además, comentó que esto ocurrió hace varios años y que lo han invitado varias veces para que hable de su negocio llamado Oli Salón, en Heredia.a.