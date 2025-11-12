Farándula

Un nuevo presentador se suma a Giros ante ausencia de Rafa Pérez, ¿de quién se trata?

Giros, de Repretel, tendrá un nuevo presentador por un mes

Por Silvia Núñez
Giros
Rafa Pérez (centro) se fue de viaje por varias semanas y a Giros llegó un nuevvo presentador. (Facebook de /Facebook de Giros)

El programa Giros de Repretel arrancó este miércoles con una sorpresa para sus fieles televidentes: ¡hay nuevo presentador en el set!

Se trata de Andrés Zamora Jara, mejor conocido como el “Padre Mix”, quien se unió oficialmente al elenco matutino del canal 6 mientras Rafa Pérez se encuentra fuera del país.

El reconocido locutor no estará de manera permanente, sino que será un relevo temporal mientras Rafa regresa de su viaje por Tailandia.

El presentador de Repretel se fue a apoyar a su novia, Mahyla Roth, quien está representando a Costa Rica en el Miss Universo 2025, pero además, aprovechará el viaje para celebrar su cumpleaños que será el próximo 18 de noviembre.

Mientras él pasea, el “Padre Mix” llegó a llenar el espacio con su carisma, energía y el toque de humor que lo caracteriza.

Andrés Zamora Jara, Padre Mix, es el nuevo presentador de Giros
Andrés Zamora Jara, Padre Mix, es el nuevo presentador de Giros (redes/Facebook)

Muy agradecido

En la página de Facebook del programa además anunciaron que Andrés los acompañará todas las mañanas durante un mes, a partir de las 8 a.m..

Además, le enviaron “muchos éxitos” a Rafa y a su novia “en su viaje a Tailandia, donde representarán con orgullo a nuestro país”.

Estar en Giros no es nada nuevo para el “Padre Mix”, pues ya había sido presentador oficial de la revista en el 2019 junto a Patricia Figueroa, Verónica González e Ítalo Marenco. Curiosamente, estos últimos ya no están en Repretel.

“Quiero agradecerle a Dios por medio suyo por tanto apoyo y cariño, deseo que nos vaya bonito a todos y que juntos disfrutemos de los Giros que tiene la vida. Bendiciones familia”, publicó el también locutor de radio Omega.

