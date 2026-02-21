Esto es de la vida del primer presentador que renunció a De boca en boca hace 10 años

Han pasado 10 años desde que el actor Miguel Ángel Hernández Grazioso se despidió de la pantalla de Teletica, donde fue presentador del programa De boca en boca, por tan solo unos días.

Desde entonces, su vida dio un giro total: dejó las cámaras para meterse de lleno en la cocina; pero el teatro, su gran y primer amor en el mundo artístico, nunca dejó de llamarlo.

Miguel Ángel Hernández Grazioso (de saco negro) fue parte del elenco original de De boca en boca. Fotografía: José Díaz. (Jose Diaz)

Una década dedicada a la gastronomía

Tras salir de canal 7, Miguel Ángel pausó su carrera como actor y se sumergió en un mundo fascinante: el gastronómico, una pasión que heredó de su familia materna, de origen italiana.

Finalizado su paso por canal 7, el galán comenzó a estudiar gastronomía y en la actualidad es un reconocido chef pastelero y de cocina. Sobre esa etapa él habló con La Teja esta semana.

“Mi familia materna es italiana y siempre fueron pasteleros y tuvieron una pastelería italiana durante muchos años que se llamaba La pastelería italiana de Costa Rica; era exitosísima. Crecí con mis abuelos maternos en los talleres y entre sacos de harina, barnizando pasteles, aprendiendo a hacer pan, cannolis, gelatos...

“Pequeñito decía que algún día me quería dedicar a la pastelería y sabía en mi intuición que iba a liderar esa pastelería de grande, de la mano con el teatro. Entonces estudié y me gradué como chef de pastelería y de cocina profesional”, contó.

Miguel Ángel abrió su propio negocio en el 2024 y rescató la marca familiar de sus abuelos italianos con D’ Angelo, como llamó al negocio, que se ubica entre Curridabat y Tres Ríos por la carretera vieja.

Miguel Ángel Hernández Grazioso se concentró en sus estudios de gastronomía tras salir de Teletica. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

El regreso al teatro después de 10 años

Aunque la gastronomía ocupó su tiempo, el teatro siguió latiendo fuerte y este 2026 se reencontró con la profesión de sus amores.

“Básicamente me estoy dedicado a la gastronomía, a la producción de espectáculos teatrales y vuelvo a la escena costarricense luego de 10 años de no actuar”, dijo.

Miguel vuelve al teatro con la obra Los árboles mueren de pie, que presentará en el Teatro Eugene O’Neill a partir del 6 de marzo, los viernes y sábados a las 8 p.m. y domingos a las 5 p.m., durante tres fines de semana.

“Este regreso ha sido mágico y maravilloso porque lo he deseado muchos años”, dijo el artista, quien produce y actúa en el montaje.

Un homenaje a su padre

Volver con Los árboles mueren de pie tiene un significado profundo para él.

“Esta obra es sin duda mi texto preferido porque fue el primer libro que yo leí y me lo compró mi papá a los 14 años y le dije a él que cuando fuera grande la iba a montar y se la iba a dedicar”, destacó.

Su padre, Gustavo Hernández Obregón, fue cantante de ópera de la Compañía Lírica Nacional. En 2017 pudo dedicarle el montaje en vida y ahora, en 2026, lo retoma como homenaje póstumo.

Miguel Ángel Hernández Grazioso se alista para regresar al teatro y a la actuación este 2026 tras 10 años fuera de los escenarios. Fotografía: Cortesía Miguel Ángel Hernández. (Cortesía/Cortesía)

Sueños cumplidos

Miguel Ángel asegura que en la última década ha logrado equilibrar sus dos grandes pasiones: el arte y la cocina.

“Puedo decir que todos mis sueños los he cumplido y que soy una persona exitosa internamente hablando porque todo lo que he querido hacer lo he hecho gracias a Dios”, afirmó Hernández.