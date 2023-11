Esto opina Melissa Mora del tema de Teletón en el que salió embarrada

Melissa Mora en la Teletón 2022. Foto: Tomada de Instagram

El nombre de Melissa Mora se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horas tras salir embarrada por la cancelación de la presentación de las Drags Queen en Teletón, que será este 1 y 2 de diciembre.

Muchos cibernautas y quiénes apoyan a la comunidad gay del país, se quejaron del por qué no dejaron presentarse a las transformistas y sí le permitieron a la cantante ramonense hacerlo pese a usar un vestuario bastante sensual en su presentación del año pasado.

Ante esto la modelo opinó que para ella es lamentable que hayan cancelado este show a última hora y que le extrañó mucho que la terminaran involucrando, pues siempre ha sentido que la comunidad gay la apoya.

“A mí la comunidad me ama y yo los amo. Parte de mis mejores amigos son gais, siempre he tenido buena relación con ellos, no sé porque los comentarios, yo sé que ellos me quieren mucho, entonces no entiendo porqué salí a relucir”, señaló.

El show de las Drags Queen se iba a presentar a las 2:30 a.m. del sábado 2 de diciembre, pero lo cancelaron a última hora.

La cantante además resaltó que el vestuario que utilizó en su presentación en Teletón fue muy bien pensado y diseñado para que fuera sensual, mas no vulgar, como muchos lo han querido destacar.

“Yo hago mi trabajo muy profesional y de hecho, las personas que en determinado momento me ayudaron con el traje sabían que era algo de madrugada; sin embargo, de igual nos cuidamos, o sea, todo fue muy pensado. Es muy diferente al concepto que quieran ver ellos”, añadió.

Melissa Mora en Teletón 2022

Mora además nos adelantó que esta vez le tocará cantar en el segmento de la 1:30 a. m. y que, como los temas que interpretarán será del género banda, el vestuario que utilizará será muy diferente al del año pasado.

“Voy con un traje más recatadito, pero cuando a uno se le desborda la sensualidad, aunque se tape siempre se va a ver sensual. Voy con dos temas, uno de ellos es nuevo, que lo vamos a presentar ese día y después le haré el video. Las dos canciones son del género regional, voy con mi banda completa y tenemos listo un tercer tema por si da tiempo”, contó.

La artista dijo estar muy feliz y agradecida con Activo 20-30 por haberla invitado por segundo año consecutivo a la Teletón.

