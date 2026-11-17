El Colegio de Periodistas de Costa Rica urgió a las autoridades judiciales investigar “con celeridad” el asesinato a balazos del comunicador Camilo Rodríguez Chaverri.

Cerca de las 3:20 de la tarde en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, el periodista fue abatido a balazos por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta.

Camilo Rodríguez conducía este vehículo rojo cuando fue asesinado. Fotografía: José Cordero. (José Cordero/José Cordero)

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Tras el crimen, la institución que agremia a gran parte de los comunicadores del país se pronunció a través de un comunicado de prensa.

Colper dice que Camilo Rodríguez fue “una voz disidente”

“El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) condena el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, una voz disidente que continuamente denunciaba mediante videos en sus redes sociales el aumento del crimen organizado en Costa Rica”, indicó el Colper.

Luego exigió una investigación pronta y diligente de lo acontecido, que no solo enluta a la familia del comunicador sino a todo el gremio periodístico de Costa Rica.

“Su asesinato se debe investigar con celeridad no solo por el hecho de que se trate de un periodista costarricense sino además porque la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar la presencia creciente del narcotráfico en el país”, indicó el despacho de prensa.

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Camilo Rodríguez murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala. (LN /LN)

La libertad de expresión es un derecho humano

El Colper también se refirió a la libertad de expresión como un “derecho humano fundamental” y destacó que Camilo fue una persona que nunca tuvo miedo de denunciar.

“Cuando tenemos miedo de denunciar, padecemos el peor de los males en una sociedad. Camilo Rodríguez no tenía miedo, y hoy su voz se apagó con violencia.

“El periodismo costarricense experimenta un tortuoso periodo de afectaciones en muchos sentidos y es fundamental que la sociedad comprenda que cuando se callan las voces de quienes hacen periodismo profesional se está silenciando a todo el país.

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“La violencia es hoy un mal creciente que también atenta contra nuestro sistema democrático. El Colper reclama y exige que se investigue este crimen con la mayor prioridad, de manera exhaustiva y contundente”, finalizó la institución.