Exbailarina de A todo dar fue sorprendida por indeseadas visitas y esto hizo para espantarlas

Paola Calderón Hütt es una reconocida presentadora de televisión en Guatemala. Fotografía: Instagram Paola Calderón. (Instagram/Instagram)

La exbailarina de A todo dar, Paola Calderón Hütt, adoptó una drástica medida para espantar de su casa a unas visitas indeseadas que, desde este lunes, le cayeron por sorpresa y ya le roban la paz.

LEA MÁS: Exbailarina de A toda dar reaparece y narra su dura lucha contra un terrible mal

Paola vive en Guatemala y detrás de su casa pasa un riachuelo del que ella sospecha han estado saliendo las serpientes que ha encontrado en su patio y que la tienen muy asustada, ya que confesó que les tiene fobia.

El lunes Pao mostró la gran culebra que llegó hasta la parte de atrás de su casa y este martes, contó, un nuevo animal de esos apareció, esta vez en la casa de un vecino. Ante eso, a ella, su esposo y su hija no les quedó de otra que buscarle solución al asunto.

“No me lo van a creer, ayer (lunes) apareció una (serpiente) pero hoy (este martes), apareció otra, solo que no fue en mi casa, pero siento que andaba buscando a su mamá, prima, vecina. Gracias a Dios no fue a mí”, dijo Paola entre humor y miedo.

La exmiss Costa Rica contó que han estado fumigando y eso, más las lluvias, pudo haber propiciado que esos reptiles le estén llegando a la casa, algo que la tiene muy asustada porque también están sus perritos y se los pueden comer.

“Apareció una porque están fumigando y los aguaceros están tan fuertes, detrás de mi casa hay un riachuelo entonces pienso que están buscando calorcito y salir del área de humedad y, obviamente, mi casa no va a ser su casa” continuó Paola.

Ex-A todo dar adopta esta medida contra visitas indeseadas que la sorprendieron

LEA MÁS: Exbailarina de A todo dar sorprendió a su mamá de una manera que ella nunca olvidará

Luego, mostró algunas modificaciones que hizo en su casa para protegerse, una de las principales, la colocación de una malla en el sector de donde podrían estar saliendo esos animales, a los que alguna gente como Pao les tiene terror.

“Pusimos una malla tipo gallinero para que solo suban las chiquititas (culebras) y a las grandes, digamos, que se los complicamos un poquito más. Es una mallita pequeña, pero lo siento mucho, si tengo que elegir entre culebritas y mis mascotitas, voy a escogerlos a ellos”, dijo.

Calderón confesó que le da miedo salir al patio de su casa y toparse con un animal de esos, de ahí las medidas que adoptaron. Además de la malla, pidió que le hicieran el jardín y que fumigaran de nuevo.

Pao pidió a la gente que si tiene consejos para ahuyentar esas “visitas” se los hagan llegar por redes sociales.

LEA MÁS: Ex-A Todo Dar brilla en la televisión de Guatemala