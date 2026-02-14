Exesposa de James Van Der Beek rompe el silencio: “Tengo el corazón roto”

La muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años, recordado por sus actuaciones en Dawson’s Creek y Scary Movie, continúa generando reacciones en Hollywood y en el mundo del entretenimiento.

Mientras su familia atraviesa el duelo y enfrenta dificultades económicas derivadas del tratamiento médico que recibió, una voz que aún no se había pronunciado decidió hacerlo de manera pública.

LEA MÁS: Tras filtración de polémico video con Beéle, Isabella Ladera anuncia noticia que marca un nuevo comienzo

Se trata de su primera esposa, la actriz Heather McComb, quien compartió un mensaje nostálgico en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los seguidores del actor.

Heather McComb compartió un mensaje para James Van Der Beek y su familia. (Heather McComb/Instagram)

Una relación de jóvenes

James Van Der Beek y Heather McComb iniciaron su relación a finales de la década de 1990, por lo que eran pareja cuando se lanzó la serie Dawson’s Creek en 1998.

LEA MÁS: Mujer que se grabó comiendo un cangrejo para sus redes sociales tuvo un trágico final

La pareja contrajo matrimonio en 2003 y se separó en 2009. El divorcio se concretó oficialmente en marzo de 2010 y, cinco meses después, Van Der Beek se casó con Kimberly Brook, con quien formó una familia.

La fotografía y las palabras que conmovieron

McComb publicó una fotografía en blanco y negro tomada al inicio de su relación con el actor y la acompañó de un mensaje cargado de emoción.

“Tengo el corazón roto por la pérdida del amado James. Estoy especialmente desconsolada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su increíble familia, Jim, Jared, Juliana y toda su familia y amigos a los que sé que amaba profundamente.

James Van der Beek falleció el pasado 11 de febrero. (James Van der Beek/Instagram)

“Esta foto es de mi 21 cumpleaños. Dawsons Creek ni siquiera se había emitido todavía. Así es como siempre veré a James inocente, amable y puro de corazón”, expresó.

Un recuerdo que permanecerá

En su mensaje, la actriz también agradeció la conexión, la amistad y el amor que compartió con Van Der Beek a lo largo de los años.

“Atesoraré las últimas palabras amorosas que intercambiamos. James era un alma hermosa llena de tanta luz, amor, talento, humor, profundidad, sensibilidad, conocimiento y un profundo amor de Dios que brillaba a través de él”, agregó.

Las palabras de McComb se suman a los múltiples homenajes que han surgido tras la muerte del actor y reflejan el impacto personal y emocional que dejó más allá de su carrera artística.