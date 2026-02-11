James Van Der Beek, actor de Dawson’s creek y Scary Movie, muere a los 48 años

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de James Van Der Beek, reconocido por sus papeles en Dawson’s Creek y Scary Movie, entre otros.

La noticia fue anunciada por su familia y ha sido divulgada por los medios internacionales, que confirmaron que el fallecimiento ocurrió este martes en la mañana.

El mensaje de despedida de su familia

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo.

James Van Der Beek falleció este martes. (James Van Der Beek/Instagram)

“Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, fue el mensaje de su familia.

Su lucha contra la enfermedad y su legado

Hasta el momento no se ha informado la causa oficial de su muerte; sin embargo, el actor hizo público en 2024 que padecía un cáncer colorrectal agresivo.

Van Der Beek fue una figura clave de la televisión juvenil de finales de los años noventa y dejó una huella duradera en la industria del entretenimiento.