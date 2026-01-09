Exfigura de Repretel llega al cine en pocos días con película que escribió, dirigió y protagonizó

Una exfigura de Repretel cuenta los días para regresar a la pantalla grande, esta vez de la mano de una película que él mismo dirigió y en la que también es protagonista.

Se trata de Esteban Hidalgo, el empresario, actor y atleta que en el 2017 conquistó el primer lugar del programa Guerreros, una de las grandes producciones de Repretel de los últimos 10 años.

Esteban Hidalgo regresa al cine este 15 de enero. Fotografía: Cortesía Esteban Hidalgo. (Cortesía/Cortesía)

“Culpable invisible”, su nueva apuesta cinematográfica

“Culpable invisible” es el nombre de la nueva película de Esteban Hidalgo, quien ya ha actuado en otros filmes de sello costarricense como “A un paso de mí” (donde trabajó al lado de la modelo Johanna Solano) y “Hermosa justicia” (con Johanna Solano y Viviana Calderón).

Ex-Repretel llega al cine este 15 de enero

Un thriller psicológico para mayores de edad

La cinta de Hidalgo se estrena este jueves 15 de enero y es para mayores de 18 años, ya que se trata de un thriller psicológico que explora la culpa, la verdad y las apariencias, a partir de un secuestro del que es víctima su personaje principal, Franco, interpretado por el propio Esteban.

El papel más retador de su carrera

En una entrevista con La Teja, Hidalgo reconoció que Franco ha sido el papel más retador que ha interpretado hasta ahora.

“Ha sido toda una prueba, porque ha significado tener que interiorizar en un personaje que es secuestrado y se encuentra al filo de la muerte”, señaló, sin entrar en muchos detalles sobre la trama.

Esteban Hidalgo interpreta a Franco en "Culpable invisible". (Instagram/Instagram)

Esteban también escribió el guion

Además de dirigir y protagonizar “Culpable invisible”, la exfigura del canal de La Uruca también fue el guionista de la cinta, consolidándose así como uno de los proyectos más personales y ambiciosos de su carrera artística.

