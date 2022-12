Exfutbolista brasileño Adriano se divorció a los 24 días de casado por un partido del Mundial

Adriano Leite Ribeiro y Micaela Mesquita ya no son marido y mujer. Instagram.

El exfutbolista brasileño Adriano Leite ha tenido una vida llena de locuras y excentricidades y por más sorprendente que sea, cualquier noticia sobre él se puede catalogar hasta de normal.

Lo último que se ha sabido del exdelantero es que se casó pero no pudo cumplir ni siquiera su primer mes de matrimonio debido a un fiestón que se pegó luego de ver un partido del Mundial de Qatar.

La relación entre Adriano Leite Ribeiro y Micaela Mesquita llegó a su fin a tan solo 24 días después de darse el ‘sí, quiero’, ya que El emperador, estuvo desaparecido tras tirarse la mejenga entre Brasil y Suiza del 28 de noviembre con unos amigos.

Según el medio Extra Globo, el exjugador del Inter acudió a la favela de Vila Cruzeiro, una de las más peligrosas de todo el país y lugar en el que se crió, para ver el partido que ganaron los brasileños 1 a 0, pero no volvió a casa hasta 48 horas después sin explicación alguna para su esposa. Es decir, aplicó aquello de es mejor pedir perdón que pedir permiso.

Sin embargo, Micaela, que es peluquera de profesión, no aceptó las disculpas y decidió emprender caminos separados. Según el medio, no hay vuelta atrás ni posibilidad de reconciliación ya que la ex de Adriano borró todas las imágenes que tenían juntos.

“Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos”, dijo la mujer.

La pareja se casó el 9 de noviembre en una ceremonia muy sencilla en la que únicamente firmaron los papeles que los convirtieron oficialmente en marido y mujer.

“Finalmente casada”, decía ella muy emocionada.

Según Hola, en diciembre tenían pensado celebrar su unión con las personas de su entorno, pero la realidad es muy diferente a como la habían imaginado ya que ahora el deseo de Micaela es anular el matrimonio. La joven está volcada en su familia, en sus amigos y ha dejado el hogar conyugal para volver a vivir en Rocinha, barrio de la zona sur de Río de Janeiro.