Exparticipante de Mira quién baila que se casó “a escondidas” da algunos detalles de su boda y La Teja sabe más

La exparticipante de Mira quién baila y exreina de belleza Ivonne Cerdas compartió en las últimas horas discretos detalles de su boda “a escondidas”, luego de que el pasado 14 de febrero trascendiera que ya era una mujer casada.

En Instagram, la miss Costa Rica 2020 abrió la cajita de preguntas y varios curiosos aprovecharon para consultarle sobre su matrimonio en secreto, noticia que sorprendió cuando La Teja la dio a conocer el Día del Amor y la Amistad.

En esa ocasión este medio intentó hablar con Cerdas, pero nunca recibimos respuesta.

Ivonne Cerdas y su ahora esposo André Licks Miranda tienen prácticamente toda la vida juntos. Fotografía: Instagram Ivonne Cerdas. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Ivonne Cerdas da más detalles de su boda

“Ya no tengo novio, ahora tengo esposo”

Ivonne respondió fiel a su estilo reservado.

“No les había contado, pero ya no tengo novio, ahora lo que tengo es esposo. No les había dicho, yo creo. Es que yo nunca hablo de esas cosas, la verdad”, dijo Cerdas.

La modelo, de 33 años, también reaccionó con humor ante la curiosidad de sus seguidores.

“Bien chismosos son ustedes. Ahorita no ando mi anillo pero es porque estoy en mi casa y tengo que limpiar y hacer cosas de señoras, ya tocaba formalizar”, mencionó.

Agregó: “Me casé un 14 de febrero y yo sé que todos ustedes pensarían que de fijo usé un vestidazo y la fiesta, pero no, no”.

Ante la insistencia por más detalles, cerró el tema con un: “Ya no les chismeo más”.

¿Dónde se casó Ivonne Cerdas?

Una fuente allegada a los esposos contó a este medio que Ivonne y André Licks Miranda, hijo de padre alemán y madre costarricense, se casaron hace casi dos años en Alemania.

Sin embargo, tuvieron complicaciones para registrar el enlace en Costa Rica, por lo que iniciaron un nuevo trámite matrimonial en el país.

Según la información obtenida, el padre de André trajo hace unos meses los documentos matrimoniales para hacer valer la unión ante el Registro Civil, pero los papeles no estaban apostillados, lo que generó dificultades para oficializar el matrimonio en territorio costarricense.

De acuerdo con la consulta realizada, en el Registro Civil la boda aparece “en trámite”, es decir, en proceso de inscripción.

Ivonne Cerdas encendió las alarmas de boda el pasado 14 de febrero con esta foto. Fotografía: Instagram Ivonne Cerdas. (Instagran/Instagram)

Su destacado paso por Miss Universo

Ivonne es considerada una de las mujeres más hermosas de Costa Rica e incluso del mundo. En el Miss Universo 2020, la tica logró clasificarse en el anhelado “top 10” y alcanzó la sétima posición entre 74 concursantes, uno de los mejores resultados del país en el certamen internacional.

Precisamente esa vitrina y la de las redes sociales fue la que la llevó el año pasado a la segunda edición del reality de baile de Teletica.