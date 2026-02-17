Farándula

Exparticipante de Mira quién baila se casó en secreto: “Juntitos hasta ser viejitos”

Modelo se tenía bien guardado que pasó a la vida seria con su novio de toda la vida

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El Día del Amor y la Amistad dejó al descubierto un gran secreto: una de las exparticipantes de Mira quién baila (MQB) se casó en silencio y lo confirmó de la forma más romántica.

Se trata de la modelo y Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, quien el año pasado participó en el reality de baile de Teletica y se convirtió en la primera eliminada.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas reveló qué tan cara salió su participación en Mira quién baila

Ivonne Cerdas, participante de Mira quién baila (MQB) en la segunda temporada.
Ivonne Cerdas participó en la pasada edición de Mira quién baila. Fotografía: Archivo. (redes/Instagram)

Un mensaje que confirmó el matrimonio

Ivonne se casó con su novio de toda la vida, André Licks Miranda, uno de sus fieles admiradores y principal apoyo en cada proyecto que emprende.

La pareja encendió las alarmas del “sí” el pasado 14 de febrero, cuando publicó una fotografía de sus manos mostrando los anillos de matrimonio, acompañada de un mensaje que, como dicen popularmente, la dejó picando.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas reveló lo malo que le dejó estar en Mira quién baila

“Y la primera vez que lo vi dije, me caso con él”, publicó Cerdas junto a la romántica y reveladora imagen, que La Teja capturó para darle seguimiento al tema.

“My Valentine. Juntitos hasta ser viejitos”, agregó la modelo.

EXCLUSIVA DE LA TEJA. Ivonne Cerdas.
Ivonne Cerdas dio señales de que había pasado a la vida seria el fin de semana. Fotografía: Instagram Ivonne Cerdas. (Instagran/Instagram)

De Miss Costa Rica a mujer casada

Cerdas fue “top 7” en Miss Universo 2020, certamen que ese año ganó la mexicana Andrea Meza, y desde entonces se ha mantenido activa en distintos proyectos personales y profesionales.

Aunque en el Registro Civil aún no aparece oficialmente inscrito el matrimonio de Ivonne, de 33 años, y André, de 40, en ambos casos ya figura la notificación de “matrimonio en trámite”, suficiente para confirmar que dejaron de ser novios y ahora son marido y mujer.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas quedó fuera de Mira quién baila, así quedó la votación

La Teja intentó comunicarse con Ivonne Cerdas para conocer más detalles de su discreto enlace matrimonial; sin embargo, al cierre de esta información no había respondido.

Ivonne Cerdas novio
Ivonne Cerdas junto a su ahora esposo, André Licks. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ivonne CerdasMira quién bailamiss costa ricareinas de bellezaTeletica
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.