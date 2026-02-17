Exparticipante de Mira quién baila se casó en secreto: “Juntitos hasta ser viejitos”

El Día del Amor y la Amistad dejó al descubierto un gran secreto: una de las exparticipantes de Mira quién baila (MQB) se casó en silencio y lo confirmó de la forma más romántica.

Se trata de la modelo y Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, quien el año pasado participó en el reality de baile de Teletica y se convirtió en la primera eliminada.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas reveló qué tan cara salió su participación en Mira quién baila

Ivonne Cerdas participó en la pasada edición de Mira quién baila. Fotografía: Archivo. (redes/Instagram)

Un mensaje que confirmó el matrimonio

Ivonne se casó con su novio de toda la vida, André Licks Miranda, uno de sus fieles admiradores y principal apoyo en cada proyecto que emprende.

La pareja encendió las alarmas del “sí” el pasado 14 de febrero, cuando publicó una fotografía de sus manos mostrando los anillos de matrimonio, acompañada de un mensaje que, como dicen popularmente, la dejó picando.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas reveló lo malo que le dejó estar en Mira quién baila

“Y la primera vez que lo vi dije, me caso con él”, publicó Cerdas junto a la romántica y reveladora imagen, que La Teja capturó para darle seguimiento al tema.

“My Valentine. Juntitos hasta ser viejitos”, agregó la modelo.

Ivonne Cerdas dio señales de que había pasado a la vida seria el fin de semana. Fotografía: Instagram Ivonne Cerdas. (Instagran/Instagram)

De Miss Costa Rica a mujer casada

Cerdas fue “top 7” en Miss Universo 2020, certamen que ese año ganó la mexicana Andrea Meza, y desde entonces se ha mantenido activa en distintos proyectos personales y profesionales.

Aunque en el Registro Civil aún no aparece oficialmente inscrito el matrimonio de Ivonne, de 33 años, y André, de 40, en ambos casos ya figura la notificación de “matrimonio en trámite”, suficiente para confirmar que dejaron de ser novios y ahora son marido y mujer.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas quedó fuera de Mira quién baila, así quedó la votación

La Teja intentó comunicarse con Ivonne Cerdas para conocer más detalles de su discreto enlace matrimonial; sin embargo, al cierre de esta información no había respondido.