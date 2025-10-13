Ivonne Cerdas, participante de Mira quién baila (MQB) en la segunda temporada. (redes/Instagram)

Ivonne Cerdas reveló qué tan cara salió su participación en Mira quién baila (MQB) días después de convertirse en la primera eliminada de la segunda temporada.

La Miss Costa Rica 2021 decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores de Instagram y una de ellas fue que si le sacaron del programa de Teletica por ser “un rostro caro”.

Ella se tomó unos minutos para aclarar cómo estuvo su negociación con el canal de La Sabana y es que, para los que no saben, a los famosos se les paga cierta cantidad de dinero por participar en el programa.

Ivonne Cerdas participaba junto al bailarín mexicano Kevin Vera. (redes/Instagram)

Cabe aclarar que, ese monto es totalmente aparte de los 3 mil dólares del premio que reciben al final cuando son eliminados y que deben de ser donados a la fundación que representan.

“Bueno, cara no era mi amor. De hecho, no sabía que uno podía negociar el tema de presupuesto y yo no negocié, entonces, estoy en el presupuesto normal, como todos. Bueno, no como todos, como la gente normal, no cobré mucho. O sea, salí barata, creo”, dijo entre risas sin revelar el monto.

También le preguntaron que si por no ser figura del canal fue que la eliminaron tan rápido y que si la cuidaron y esto respondió:

“Si no soy del canal, pero sí me cuidaron cuando me pasaron todo lo de las lesiones ellos corrieron conmigo y todo, me tomaron radiografías, me llevaron donde un ortopedista, incluso todavía tengo terapias con la clínica Integral Campbell, que ellos me están ayudando”, aclaró.

Ivonne Cerdas se ganó 3 mil dólares para donar a su fundación, pero a ella se le pagó un monto aparte. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La exreina de belleza aseguró que algo que percibió de la producción es que cuando la nominaron “empezaron a presionar” para ver si decía algo que hiciera jalar el rating.

“Como que si reaccionaba de una manera reactiva o si me ponía triste porque estuviera nominada, pero era algo que no iba a pasar, sé que es algo de rating y que así es el show, que hay que estar dando emociones y alimentando al público para eso, porque así funciona, pero yo realmente no soy así, no es mi personalidad, y más bien quería dar una palabra como de que ‘si te nominan o si perdés o si ganas todo bien, hay que tener calma en esa tormenta’”, señaló.

Ivonne aclaró que ella decidió participar para apoyar a la fundación Labio Paladar Hendido (LPH) y porque quería vivir la experiencia de estar en un formato así.