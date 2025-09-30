Teletica aclara qué pasará con el mexicano que bailó con Ivonne Cerdas en Mira quién baila

Kevin Vera bailó con Ivonne Cerdas en la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Teletica ya definió qué pasará con el bailarín mexicano Kevin Vera, luego de que su pareja en la pista de Mira quién baila (MQB), Ivonne Cerdas, fuera eliminada de la competencia el domingo pasado.

Vera debutó en el reality de canal 7 como pareja de la exmiss Costa Rica, pero tras su salida quedó en duda el futuro del coreógrafo azteca, quien participaba por primera vez en ese formato de Teletica.

La productora del programa, Vivian Peraza, confirmó a La Teja que Vera no se quedará toda la temporada y que, tras la eliminación de su estrella, dejará el show en pocos días.

“Kevin se mantendrá como bailarín de apoyo hasta el 17 de octubre”, especificó Peraza. Ese viernes, el excampeón de Dancing with the Stars regresará a su país.

Además, aclaró que “ningún bailarín se queda”; es decir, conforme sus parejas sean eliminadas, también ellos dejarán el programa, que Teletica produce por segunda vez tras su estreno en el 2024.

Kevin Vera y Johanna Solano se convirtieron en campeones de Dancing with the Stars en el 2018. Fotografia: Graciela Solis. (GRACIELA SOLIS)

Esto dice Kevin Vera sobre su salida

En conversación con La Teja, Kevin Vera explicó que en estas dos semanas antes de regresar a México, su rol será el de bailarín de apoyo.

“Estoy como bailarín de apoyo y voy a salir en algunas presentaciones con algunos compañeros y en la ‘opening’ de la gala de este domingo (5 de octubre)”, dijo Kevin.

El mexicano agradeció a Teletica por la oportunidad y reveló que en el 2024 también lo habían invitado, pero tuvo que rechazar por compromisos de agenda.

“Este es un formato que disfruto mucho y me encanta que, en este caso, hay una fundación que sale beneficiada. Desde el inicio encomendé el proyecto a Dios, quien dirige mi vida, y todos los retos que se nos presentan son para mejorar. Disfruté mucho el proceso y no me quedé con un mal sabor de boca (por la temprana salida de su estrella del programa)”, destacó.

Kevin Vera e Ivonne Cerdas disputaron su continuidad en Mira quién baila con Randall Brenes y Yessenia Reyes. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Sus planes al volver a México

Vera comentó que la eliminación es parte de la competencia y que todos los que participan saben que pueden salir en cualquier momento.

Una vez en México, retomará sus entrenamientos en baile deportivo y ballroom, donde compite en torneos. También volverá a impartir sus clases de baile presenciales, que durante su estadía en Costa Rica había tenido que dar de manera virtual.