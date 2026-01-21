Experiodistas de Repretel y Teletica protagonizan inesperado regreso a la televisión

Tres caras muy recordadas del periodismo nacional protagonizaron un inesperado regreso a la televisión la noche de este martes.

Se trata de Jessica Quesada, Gabriela Muñoz y Alejandro Broke, quienes sorprendieron al reaparecer en pantalla como presentadores del debate presidencial organizado por el Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Gabriela Muñoz y Alejandro Broke regresaron a la televisión costarricense este martes. Fotografía: Captura. (Captura)

El encuentro se realiza desde el Auditorio Nacional y tiene como objetivo ayudar a los costarricenses a decidir su voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 1 de febrero.

Viejos conocidos de la pantalla

Jessica Quesada trabajó en Telenoticias hasta el 4 de febrero del 2016, cuando renunció al noticiero de canal 7 luego de que, según explicó en ese momento, le cambiaran el horario por uno que ya no le convenía.

Durante años fue periodista política de Teletica y cubrió de cerca la fuente de Casa Presidencial. Actualmente forma parte del equipo de comunicación del CFIA.

Por su parte, Gabriela Muñoz fue figura de Noticias Repretel hasta octubre del 2013, cuando aceptó una oferta laboral en una agencia de comunicación, alejándose de la televisión.

Jessica Quesada presentó este martes el debate presidencial del Grupo Extra y del CFIA. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Mientras tanto, Alejandro Broke tuvo paso tanto por Repretel como por Teletica, donde se desempeñó como periodista y presentador de noticias durante varios años.

Hoy en día, Broke es director, presidente y fundador de la agencia de Relaciones Públicas Nexo.

Un regreso que no pasó desapercibido

La presencia conjunta de los tres comunicadores llamó la atención de los televidentes, quienes recordaron sus años frente a cámaras y los vieron juntos en un evento de alto interés nacional.

Jessica Quesada en sus tiempos de Teletica.

