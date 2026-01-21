Maquillista de Teletica revela el “detrás de cámaras” de su ingeniosa idea para motivar a la gente a votar

El estilista Adán Chinchilla se está robando muchos aplausos y felicitaciones en redes sociales por la ingeniosa idea que tuvo para motivar a los costarricenses a salir a votar el próximo 1° de febrero.

Chinchilla, quien trabaja en Teletica como maquillista de los grandes programas de canal 7, se ha convertido en toda una figura de las redes gracias a sus mensajes positivos, a sus videos graciosos y sus recetas de cocina.

Adán Chinchilla es maquillista de los grandes programas de canal 7. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

Este martes, Adán sorprendió con una grabación que compartió en Instagram y en TikTok, en la que aparece cantando la “versión política” de su famosa canción del cafecito, mientras ondea las banderas de nueve de los 20 partidos políticos que están en la contienda.

“Llegó la hora de ir a votar, por Costa Rica, por Costa Rica”, canta Adán mientras baila con las banderas colocadas alrededor de su cintura. “Quiero invitarlos, desde adentro de mi corazón, a que vayamos a votar por Costa Rica, no por un partido”, agregó en su mensaje.

La publicación tiene cientos de reacciones en TikTok e Instagram, así como decenas de comentarios de personas que felicitan el gesto patriótico de la querida figura de canal 7, con quien La Teja habló para conocer el “tras bambalinas” de su idea.

- ¿Cuál fue el objetivo de grabar un video tan ingenioso como el que hizo en la recta final de la campaña electoral?

Lo que hice fue motivar a las personas para que salgan a votar. Tenemos la gran fortuna de ser un país independiente y con derechos y de darle el voto a quien quiera y eso hay que celebrarlo. Soy una persona que voto por Costa Rica, no por un partido y siempre lo he dicho. Tengo presente que tengo que pensar y ser muy inteligente a la hora de votar, no importa si el partido por el que vote gane o pierda. En mi caso, nunca me he ido por una bandera, siempre me he ido por el mejor candidato. He visto que la gente ha perdido ese gran tesoro que tenemos de ser un país democrático y libre de escoger a nuestro presidente y por eso hice este video.

Adán Chinchilla se puso creativo para motivar a las personas a salir a votar el 1 de febrero. Fotografía: Cortesía Adán Chinchilla. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cómo consiguió tantas banderas?

El domingo hubo un debate en San José (el del canal ¡Opa!) y fui y le pedí una bandera a cada uno de los partidos que estaban ahí representados y como la gente me conoce, me las dieron con todo cariño y orgullo. Yo les decía que voto por la Patria y la gente me daba la bandera y así las conseguí.

- ¿Ya tenía planeado que iba a hacer el video que hizo?

Sí, ya había pensado que quería hacer ese video. Lo hice en San José primeramente, pero me quedó horrible porque el viento me botaba las banderas y entonces de regreso a la casa lo hice, sí con algo de miedo porque no sé cómo iba a reaccionar la gente, pero en realidad como son mis redes bloqueo los comentarios fuertes. Hay gente que no cree en la política, pero los estoy motivando a que la política existe y que todavía hay gente buena.

En mi casa tuve que repetir el video como 20 veces porque se me caían las banderas de lo pesadas que eran, entonces solo puse nueve de las que más se ven, otras las dejé sin usar porque no me cabían.

- ¿Qué le ha dicho la gente?

A la gente le gustó mucho y los comentarios son muy positivos, y eso es bueno. Usualmente las personas salen en redes hablando, yo hice ese video porque aquí lo importante es votar.

Maquillista de Teletica pide ir a votar de forma muy creativa

- ¿Había hecho algo así antes, en otra campaña electoral?

Una vez agarré un palo y metí las cinco banderas principales y anduve en una moto para arriba y para abajo, la gente me chiflaba y se mostraba muy contenta. Esta vez lo hice diferente, más original y al estilo mío. Yo siempre he sido muy independiente y original y siempre pienso las cosas que hago porque no quiero provocar comentarios de odio, ni sembrar eso feo, todo lo contrario. La gente me ha dicho que ha sido muy bonito y muy neutral.

- En este video usó una camisa de la bandera de Costa Rica muy diferente, ¿de dónde la agarró?

Esa camisa la llevé al Mundial de Catar y me sirvió apenas para hacer este video. La camisa es parte de un traje que llevé para ponerme allá y andar identificado como costarricense.

- ¿Cómo ha visto el ambiente electoral en la actual campaña?

Lastimosamente ya las elecciones no son como antes. Antes la gente andaba en carros, motos, camiones, haciendo bulla con los pitos y banderas en todas las casas. Ya eso no se ve y me da mucha tristeza porque la gente ya no escoge por quién votar, ya no es tan libre de expresión porque ahora las redes sociales se prestan para hablar, criticar, ofender y callarle la boca a las demás personas, es lo que yo no quiero, por eso no hablé de ningún partido en mi video. Hice un video neutral invitando a la gente a votar y punto.

- ¿Qué va hacer con esas banderas que usó en el video?

Voy a poner todas afuera de mi salón porque tengo que tener un ambiente neutral aquí, porque tengo mi salón y no puedo estar bravo con nadie.

- ¿Qué piensa que los derechos de la población LGBTIQ siguen siendo moneda de cambio en para algunos candidatos a la Presidencia de la República?

Me parece que los que hacen eso son personas faltas de Dios, que no han entendido que somos personas con derechos, que somos personas con sentimientos y que simplemente lo que tenemos es un gusto diferente. Creo que la manera de ser de cada quien hay que respetarla y cada quien tiene que darle un juicio a Dios. Dios le tiene a cada persona en el cielo un castigo o lo que sea, pero no hay que estarse metiendo en esas cosas que son personales. Somos personas con derecho a vivir y con demasiado amor al prójimo. Somos inteligentes y muy preparados. Me duele un montón que esos cuestionamientos aún existan. Eso se llama homofobia.

- ¿Qué planes tiene para el 1 de febrero?

Voto en Acosta, en la escuela Cristóbal Colón. Si Dios quiere ese día me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 ya estoy votando y después voy a poner todas las banderas de todos los partidos en mi carro y voy a andar para arriba y para abajo. A mí me gusta vivir al máximo estos acontecimientos.

Adán Chinchilla ha ganado tanto popularidad que en Pelando el ojo Joseph Arguedas tiene un personaje inspirado en el maquillista. Fotografía: Cortesía. (redes/Captura de video)

- Hay personas que todavía no deciden si van a votar, ¿qué mensaje les da?

Que voten porque depende de su voto que salvemos algo más lindo para nuestra bella Costa Rica. Nuestro país es un país lleno de amor y de muchas cosas lindas para cada ser humano. Votar es una manera de expresión linda, de mostrar que nosotros tenemos este gran privilegio de elegir a nuestro presidente legalmente. A las personas indecisas les digo que se levanten y que vayan a votar, es una tradición muy linda que no tenemos que perder. Antes era muy lindo todo esto porque era una fiesta grande a nivel nacional, y diferente. Ahora las redes se han encargado de tirar mucho odio. Por favor, no perdamos esta linda tradición.