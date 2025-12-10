Querido colaborador de Teletica revive su pasado en el transformismo y sorprende con la confesión que hizo

Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, nos dejó con la boca abierta al revivir, públicamente, su pasado en el mundo del transformismo.

Adán Chinchilla recordó con orgullo su época sobre los escenarios. (redes/Instagram)

El artista confesó que durante años brilló en escenarios de Costa Rica y Estados Unidos, donde ganó concursos, coronas y el cariño del público, gracias a su talento, disciplina y una transformación que marcaba la diferencia.

“Para mí el transformismo fue una etapa muy linda, que la tuve de los 20 a los 40 años. En esa época estaba muy entregado a lo que me gustaba, que era el arte del transformismo. Lo hacía para shows, eventos, concursos de belleza, fiestas de Halloween, entre otras actividades”, contó el querido maquillista.

El maquillista confesó detalles de su etapa como transformista. (Cortesía/Cortesía)

Adán, quien también compartió escenario en Mira Quién Baila en la última temporada, relató que cuando vivió en Washington, Estados Unidos, por tres años, participó en distintos concursos de transformismo y logró llevarse la corona en cada uno de ellos.

Tras regresar a Costa Rica, en 1995, retomó con fuerza su carrera artística y comenzó a acumular importantes triunfos. Ganó concursos en reconocidos bares como La Torre Tonight y Deja Vu, donde hizo historia al convertirse en uno de los primeros transformistas en competir con una modalidad más artística y sin trucos, apostando por el talento, el maquillaje y el performance. En esos eventos llegó a presentarse ante públicos de hasta 8.000 personas.

Las coronas y los premios aún forman parte de sus recuerdos más preciados. (cortesía /Adán Chinchilla)

El maquillista confesó detalles de su etapa como transformista. (cortesía /Adán Chinchilla)

La historia de Adán Chinchilla nos sorprendió. (cortesía /Adán Chinchilla)

En esos certámenes no solo obtuvo premios en efectivo, entradas gratuitas por todo un año y apoyo del público, sino también un fuerte reconocimiento nacional.

Un año después conquistó el título de Miss Costa Rica Gay y, posteriormente, triunfó en otros concursos dentro y fuera del país.

Para cerrar su etapa en el transformismo, fue invitado a participar en Miss Universo Gay, donde compitió con representantes de diferentes nacionalidades y logró coronarse ganador tras avanzar entre más de 20 participantes.

“Yo me entregaba muchísimo a esto. Era muy perfeccionista y me encantaba que la gente viera algo que no esperaba ver en un hombre. Me gustaba sorprenderlos. Llegaba de sorpresa al escenario y eso era lo que más impactaba: mi transformación total”, recordó.

Adán reveló que de las siete coronas que ganó, actualmente conserva cinco, ya que dos se quebraron con el paso del tiempo debido al tamaño y a los materiales con las que estaban hechas.

“Ahora son recuerdos que viven en fotos, pero fue una etapa muy bonita de mi vida”, agregó.

Ante la pregunta de si volvería a subirse a un escenario, no lo dudó. Aseguró que sí lo haría, aunque primero necesitaría prepararse muy bien.

Explicó que tendría que bajar de peso y ajustar su vestuario para hacerlo más elegante, ya que le gusta mantenerse actualizado y siempre abierto a nuevas experiencias.