Expresentadora Vivian Campos habla del calvario que vivió los últimos cuatro meses

La expresentadora de Sábado feliz, Vivian Campos, habló este sábado sobre el calvario que vivió durante los últimos cuatro meses y medio, luego de una lesión que sufrió en agosto y que la llevó directamente al quirófano.

Campos se refirió más ampliamente a la ruptura del ligamento cruzado anterior de una de sus piernas, lesión que se provocó en el gimnasio y que la obligó a pausar abruptamente su vida y su rutina diaria.

Vivian Campos reconoció que su lesión la hizo pasar por momentos de incertidumbre. Fotografía: Instagram Vivian Campos. (Instagram/Instagram)

Incertidumbre y un proceso lento de recuperación

Ya casi recuperada, Vivian confesó que atravesó momentos de incertidumbre, principalmente por lo lento del proceso de recuperación, el cual estuvo basado en múltiples terapias físicas.

“Me lesioné en el gimnasio de una manera tontísima, pero al final todo es por algo y gracias a Dios ya me tienen brincando, corriendo, ando en tacones… Ya mi vida prácticamente es normal, pero esos 4 meses y medio pasé diferentes momentos un poco incómodos, no voy a decir difíciles”, contó en varias historias de Instagram.

Las muletas y una gran lección de vida

Entre las principales incomodidades que enfrentó durante su recuperación, Vivian mencionó el andar con muletas, una experiencia totalmente nueva para ella y que le dejó una enseñanza profunda.

“Nunca había andado en muletas. Eso para mí fue un desafío: el momento de bañarse y la gradita para entrar al baño, no tienen idea”, relató con sinceridad.

Valorar la independencia y la salud

La expresentadora aseguró que este proceso la hizo valorar aún más su independencia y su salud, aspectos que antes daba por sentados.

“Agradezco demasiado a mi Dios y al universo poder estar bien, poder estar sana, la importancia de tener su independencia, de no depender de nadie, de poder movilizarse; es increíble. Siempre había valorado (la independencia) pero ahora lo valoro mil veces más”, afirmó.

Acompañamiento médico clave en su recuperación

Vivian también destacó el papel fundamental que jugaron los fisioterapeutas y ortopedistas que la han acompañado durante todo el proceso y que fueron como verdaderos ángeles.

“He tenido muy buena suerte en el tema de la recuperación pero he tenido a los mejores doctores (...). Después de la cirugía hay que trabajar flexión, extensión, movilidad, tenía mucha incertidumbre”, explicó.

Finalmente, reconoció que esa incertidumbre muchas veces se vio alimentada por el estrés y el agobio emocional que sintió en algunos momentos del proceso.

Vivian Campos y Ana Lucía Vega trabajaron juntas en Sábado feliz. Fotografía: Archivo.

