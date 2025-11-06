Vivian Campos explota contra los que la quieren “ligar” por redes

La expresentadora Vivian Campos, a quien muchos recuerdan por su paso en el programa Sábado feliz y por haber sido esposa del también presentador Mauricio Hoffmann, explotó contra los hombres que le llenan las redes sociales de piropos y mensajes insinuantes.

La guapa decidió ponerle un alto a los “caballeros” que, según contó, no paran de escribirle cosas como: “qué linda”, “qué bonita”, “salgamos”, “vamos a comer”, “sea mi novia”, pues asegura que la gente es “muy irrespetuosa”.

Vivian Campos dice estar harta de los "caballeros" que le escriben para ligar

La exmodelo se desahogó en un video donde dejó claro que ya se cansó de esa insistencia que tienen algunos de sus seguidores y por eso ya no quiso quedarse callada.

“Este mensaje va dirigido a los caballeros para que, por favor, dejen de estarme poniendo mensajes de ‘qué linda’, ‘qué bonita’, ‘que salgamos’... En serio, yo siento que la gente es muy irrespetuosa y creo… ¿quién liga por redes sociales? ¡Por amor a Jesucristo!”, dijo evidentemente molesta.

Vivian Campos, expresentadora de Sábado feliz, pasa recibiendo mucho mensajes de hombres que quieren conquistarla.

Ella agregó que entiende los halagos de buena fe, pero que algunos hombres cruzan la línea de lo incómodo y no respetan que ella no está interesada en ese tipo de acercamientos.

Además, advirtió que ya está tomando medidas y que no le temblará el pulso si tiene que usar el botón de bloquear.

“Para que me vayan apuntando: si me mandan cualquier tontería, obviamente los puedo bloquear. Sin duda alguna los puedo bloquear”, afirmó tajante.

Una vez y listo

Vivian aclaró que no está enojada con todos sus seguidores, solo con los que se pasan de insistentes. De hecho, agradeció los mensajes respetuosos, pero dejó claro que no quiere convertir sus redes en un sitio para ligar.

“Les agradezco mucho, en serio, los mensajitos bonitos, pero uno y ya, no es que todo los días y a cada rato, o sea, que ‘¡buenos días!’, ‘¡buenas noches!’, ‘¡buenas tardes!’, es que ni mi novio, ni mi novio me escribe tantas veces al día, ¡por amor a Jesucristo!”, expresó.

Así lucían los presentadores Mauricio y Priscilla Hoffmann junto Ana Lucía Vega y Vivian Campos en 2008 cuando estaban en Sábado feliz.

No es por amargada

Para rematar, Campos explicó que incluso la mayoría de los mensajes los revisa su asistente de la clínica estética que tiene, por lo que ni siquiera siempre los ve ella directamente.

Vivian finalizó su mensaje con una mezcla de frustración y humor:

“No es que esté amargada, pero sí molesta. Es demasiado cansón este tipo de cosas… qué pereza, de verdad, de verdad…”, expresó.

Así que ya saben, caballeros: si intentan conquistarla por redes sociales, mejor vayan borrando el mensaje antes de que el bloqueo les llegue de sorpresa.