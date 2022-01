Exsaxofonista de Los Ajenos dejó atrás a Fofo para darle vida a Madrigal (video)

Durante 12 años el saxofonista y cantante Andrés Madrigal fue conocido por el sobrenombre de Fofo, el cual dejó atrás desde su salida de Los Ajenos hace un año.

Ahora, el artista tico decidió ser conocido por su apellido Madrigal, para darle vida a un cantante que no le tiene miedo a nada, que produce, canta y hace música positiva, muy diferente a la charanga que tocaba antes.

El músico, de 34 años, cambió el chip luego de la muerte de su papá en junio del año anterior y hablar con él es conversar con una persona nueva en esencia, pero con el mismo colmillo y conocimiento que adquirió cuando era conocido como Fofo.

Andrés Madrigal Andrés Madrigal ya dejó de ser Fofo. Cortesía.

[ Uno de Los Ajenos deja el grupo después de 12 años ]

–En febrero se cumple un año de la salida de Los Ajenos, ¿cómo ha sido ese año?

Movido e importante, salí del grupo, después mi papá estaba pasando por una enfermedad y murió en junio (2021), vendí mi casa para acomodarme con el tema de la pandemia y entonces fueron muchos cambios. Aproveché para replantearme y retomar muchas cosas, empecé a componer para mí y para otros artistas y decidí que quería lanzar mi música formalmente, cambié de productor y empecé a trabajar en la verdadera esencia de lo que soy.

–¿Por qué no seguir con el Fofo si así es como se dio a conocer?

Es para dejar atrás esa etapa que la gente pensaba en Fofo Madrigal, como el saxofonista de Los Ajenos, porque yo soy más que eso, soy una persona, un cantante, productor y compositor. Además, Fofo fue un apodo que me pusieron en el cole para hacerme bullying, pero lo utilicé de buena manera y me di a conocer, pero era el momento de dejar atrás a Fofo, porque no tiene nada que ver conmigo ni me representaba.

–¿Qué tanto ha costado ese cambio?

Todo se dio después de la muerte de mi papá, comencé a escribir canciones muy pensadas en lo que estaba sintiendo, son temas que hablan de vivir el presente, positivas, nada de fiesta ni de guaro, lancé hace poco “Ya no sé perder”, que va por ese lado de ver la vida de manera positiva y luchar.

Empecé a trabajar aspectos de la imagen, el pelo, las uñas, los frenillos, trabajé con un vestuarista, con nuevo productor y ahí vamos, creciendo.

Yo fui mánager, productor y administrador de Los Ajenos, toda la parte de relaciones con marcas, medios, producción y proyección internacional las manejé yo y eso lo estoy usando en mi proyecto y a la gente le ha gustado, me dicen que es algo hecho no solo para el medio local.

[ Músico “Fofo” Madrigal dedica tierna canción a su papá recién fallecido ]

–¿Le molesta que le digan Fofo?

No, es un proceso, no me molesta para nada, yo me presento como Madrigal y la gente se va corrigiendo poco a poco, lo que quiero es que la gente lo tenga claro, pero no pasa nada si me dicen Fofo.

–¿Cómo quedó la relación con Los Ajenos?

Tengo buena relación con ellos, son mis amigos, con todos hablo. Pablo Calvo, es mi mejor amigo, además sigo siendo socio y representante legal de ellos, pero pronto me tendré que desligar porque en mayo me voy del país.

Andrés Madrigal Andrés Madrigal, Beleny Chaves y MartinSón conforman el proyecto 3 Nómadas. Cortesía.

–¿Para dónde va?

El 26 de mayo me voy durante 14 meses para conocer 42 países de Europa junto con mi esposa y mi amigo Martín Són )José Martín Rodríguez), un artista nacional. Tenemos un proyecto que se llama 3 Nómadas en el que vamos a contar nuestro viaje desde el inicio hasta el final, vamos sin expectativas, a vivir el proceso, a disfrutar, incluso ya tenemos eventos contratados allá. Paralelo a eso haremos una gira de conciertos pactados allá, que se llama Canciones sin brújula. Ha sido algo grande que lleva mucha logística por lo que se hace allá, pero también por lo que queda aquí.

–¿Cómo hará con sus cosas aquí?

Ya no estoy aceptando ningún proyecto a largo plazo, llevo música adelantada, además voy con una aplicación para trabajar en línea con mi productor, llevo mi estudio portátil, también le dejamos la casa a una familia de confianza a quienes, además, les dejamos cuatro perros, un gato y dos caballos.

Da mucho miedo, pero es muy emocionante, es un plan que tengo con mi esposa desde hace cuatro años y es bueno cambiar de aire al menos por una temporada.

–¿Van a agarrar algún país de base?

Mi cuñada vive en Inglaterra y ahí tenemos ese lugar, además tengo muchos amigos allá, la idea es tocar donde sea, desde un lugar con público hasta cualquier calle. Empezamos en España, sur de Francia e Italia.