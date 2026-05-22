Fabiola Herra desató polémica entre seguidoras de Chayanne antes del concierto

La periodista Fabiola Herra protagonizó una polémica en redes sociales a pocas horas del esperado concierto de Chayanne, que se realizará este viernes 22 de mayo en el Estadio Nacional a partir de las 7 p. m.

Todo comenzó cuando Herra comentó una publicación en una página relacionada con productos para mascotas. En dicha publicación, un usuario comentó: “Este Chayanne hasta que aburre en Costa Rica y las v!3@$ se ponen como locas”.

LEA MÁS: Chayanne tuvo especial gesto con Mauricio Hoffmann y su familia al llegar a Costa Rica

El comentario no pasó desapercibido para la comunicadora, quien decidió reaccionar públicamente y compartir el mensaje con sus seguidoras.

Chayanne es uno de los artistas más queridos en el país. (BLieve Entertainment/Cortesía)

“Chicas, este caballero dice que somos ‘viejas polas y más’ solo porque nos gusta Chayanne”, escribió Herra.

Las redes se llenaron de mensajes en defensa del cantante

Esto rápidamente generó numerosas reacciones de personas que salieron en defensa del cantante puertorriqueño.

Fabiola Herra no aguantó nada. (Instagram/Fabiola Herra)

LEA MÁS: Gipzy Montoya tiene un nuevo “cabro” y se llama Tony, como el novio de Mimi Ortiz

“Y fuera”, “Que no opine, jajaja”, “La envidia que no es él quien llena estadios”, “Hay gustos de cada persona y debe respetar” y “Que haga lo mismo y no sufra”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en los comentarios.

Chayanne es uno de los artistas más queridos en el país y no pasa de moda con sus éxitos musicales como “Dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Torero”, “Provócame”, entre otros.

Fabiola Herra compartió el comentario del usuario. (Fabiola Herra/Instagram)