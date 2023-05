Famosa transformista de la televisión gringa alista maletas para visitar Costa Rica

Trinity The Tuck tiene 37 años de edad. Instagram.

Una famosa transformista de la televisión gringa, alista maletas para viajar a Costa Rica en junio y presentar un espectáculo “drag” que dará mucho de qué hablar.

Se trata de Trinity The Tuck, una artista, modelo y empresaria, reconocida en su país por participar en tres ocasiones en el premiado programa “RuPaul’s Drag Race”, que ha recibido varios premios Emmy, a lo mejor de la televisión estadounidense.

Trinity The Tuck se presentará en Costa Rica el sábado 3 de junio en el club El Teatro, que queda en el centro de San José, cerca de la estación de trenes del Pacífico.

Para recibir a la famosa transformista, la discoteca prepara un fiestón al que invitan a los asistentes a vestirse de rosado y disfrutar de la popular estrella “drag”.

La estrafalaria invitada cultivó su fama de a poquito. Primero participó en la temporada nueve de “RuPaul’s Drag Race”, un show que también está en Netflix y que elige cada año a la nueva supermodelo drag de Estados Unidos.

Después fue invitada a participar en la cuarta temporada de “RuPaul’s Drag Race All Stars”, que ganó gracias a su picante “personaje” del transformismo, y más tarde también formó parte de “RuPaul’s Drag Race queens of all queens” (reina de reinas) donde estuvo entre las finalistas.

Gracias a ese programa, la artista dio su salto a la fama y hasta fue incluída en un video musical de la famosa cantante Taylor Swift.

Club El Teatro informó que las entradas para asistir a la presentación de Trinity, cuyo verdadero nombre es Ryan Taylor, ya están a la venta con precios que van desde los 20 rojitos en adelante.

Si quiere ser parte de este inédito espectáculo, puede adquirir las entradas al 7214-9062.

La organización recalcó que chanearse ese día con una prenda rosada es obligatorio para todos los asistentes.