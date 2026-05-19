Famoso actor de Jackass estuvo encerrado en “celda” de nuestro país por esta razón

Bam Margera sorprendió a muchos ticos con su visita al país. (Captura /captura)

El famoso actor y skater estadounidense Bam Margera dejó vueltos locos a muchísimos ticos durante su visita a Costa Rica, donde compartió con seguidores y hasta tuvo que ser escoltado por la policía debido a la enorme cantidad de personas que llegaron a verlo.

La estrella de Jackass compartió varios videos en sus redes sociales mostrando parte de su paso por el país, especialmente durante una actividad realizada en San Ramón.

En uno de los clips se observa a Bam realizando algunos trucos en un skate park mientras muchísimas personas lo rodeaban emocionadas por conocerlo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue otro video donde aparece dentro de una especie de “celda” improvisada mientras esperaba salir custodiado.

El actor compartió varios videos de su paso por Costa Rica. Foto: Muni de San Ramón. (Captura /captura)

La estrella de Jackass tuvo que ser escoltada por policías debido a la multitud. Foto: En la "celda" (Captura /captura)

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Muchísimas personas llegaron a verlo durante una actividad en San Ramón. (Captura /captura)

“Esperando en una celda improvisada para ser escoltado por 16 policías en San José, Costa Rica”, escribió junto al video.

Además, compartió otro clip en el cual aparece viajando en una buseta junto con varias personas, mientras en las calles decenas de seguidores silbaban, aplaudían y trataban de verlo.

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“Una multitud tan grande que la policía finalmente tuvo que disolver y escoltar fuera”, comentó.

La visita del famoso actor generó muchísima emoción entre sus seguidores costarricenses, aunque algunos comentaron en redes sociales que la cantidad de gente era tan grande que prácticamente no pudieron acercarse a él.

Bam Margera, cuyo nombre real es Brandon Cole Margera, es conocido mundialmente por ser una de las principales figuras del irreverente programa Jackass, además del exitoso reality Viva La Bam.

El estadounidense también tuvo una reconocida carrera como skater profesional antes de convertirse en una de las estrellas más polémicas y populares de MTV.