Fans de Betty la Fea enloquecen al ver quienes estarán en la nueva versión de la telenovela

Este jueves los fieles seguidores de la famosa novela de Betty la Fea se llevaron una sorpresa cuando Prime Video reveló un avance de nueva versión de la serie que se estrenará en 2024.

Varios fans del actor Julio Herrera al ver el video dejaron varios comentarios. (El Tiempo/ Colombia/ GDA)

En dicho video se logra conocer al elenco que formará parte de la historia, en el mismo se destacan varios personajes que fueron parte de la trama original y algunos talentos nuevos que prometen dar de qué hablar.

Recordemos que el proyecto del retorno de “Betty la fea”, se anunció en julio de este año y en agosto se comenzaron a grabar imágenes en el barrio Chapinero en Bogotá, Colombia.

Meses atrás se habían filtrado algunas imágenes del inicio del rodaje, esto desató una serie de especulaciones con el retorno de todo el clan del famoso “Cuartel de las feas”, mismo que se hizo popular con la novela original, en 1999.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el estreno de Betty, Prime Video solo ha dicho que su lanzamiento es oficial, luego de 20 años.

Uno de los detalles que llama la atención es que no todas las integrantes del cuartel han decidido volver: en el avance, no aparecen Sofía (Paula Peña) ni Mariana (María Eugenia Arboleda).

Mientras que los actores que volverán a formar parte del reparto de la telenovela colombiana son:

Ana María Orozco (Betty)

Jorge Enrique Abello (Armando)

Lorna Cepeda (Patricia)

Natalia Ramírez (Marcela)

Ricardo Vélez (Mario)

Alberto León Jaramillo (Gutiérrez)

Marcela Posada (Sandra)

Luces Velásquez (Bertha)

Julio César Herrera (Freddy)

Jorge Herrera (Hermes Pinzón)

Mario Duarte (Nicolás)

Julián Arango (Hugo Lombardi)

Estefanía Gómez (Aura María)

Y estos son los nuevos talentos que se sumarán a la historia:

Jerónimo Cantillo

Zharick León

Rodrigo Candamil

Juanita Molina

Sebastián Osorio

El actor Julio Herrera compartió el video en su perfil de Instagram y varios de sus seguidores dejaron algunos comentarios: “Esperándola con ansias ya he visto mil veces Betty, de la ansiedad por estar esperando esta”, " Wao, hasta Ricardo Vélez regresa, sabía que tú no podías faltar Freddy”, “El papá de Betty no envejece”, “Tengo los ojos aguados”.