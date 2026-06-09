Fátima Bosch, miss Universo 2025, hizo gran revelación tras visitar a la Virgen de los Ángeles en Costa Rica

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, dejó sorprendida a mucha gente al hacer una confesión muy personal pocos días después de su visita a la basílica de los Ángeles, en Cartago.

La reina universal de belleza reveló que mucho antes de participar en certámenes y conquistar la corona más importante del planeta, llegó a considerar seriamente una vida completamente distinta: convertirse en monja.

Fátima Bosch, miss Universo 2025, el viernes en la alfombra roja del Miss Universo Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Miss Universo Fátima Bosch llegó al país y esto fue lo que pidió

Su visita a la Virgen de los Ángeles

Fátima estuvo en Costa Rica la semana pasada para participar en la final de Miss Universe Costa Rica 2026, donde compartió con candidatas, exreinas y figuras internacionales del mundo de la belleza.

Durante su estadía, visitó la basílica de los Ángeles junto con varias reinas de belleza, entre ellas la costarricense Mahyla Roth.

Las imágenes de la mexicana recorriendo de rodillas parte del santuario, como muestra de fe y devoción hacia la Virgen de los Ángeles, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

“Llegué a considerar seriamente la posibilidad de convertirme en monja”

Tras el impacto que generó ese momento, Fátima conversó con el periodista mexicano Lucho Borrego y habló abiertamente sobre su espiritualidad.

Según trascendió en la entrevista, la miss Universo confesó que su vocación religiosa nació mucho antes de ingresar al mundo de los concursos de belleza.

Fátima Bosch habla de su espiritualidad

LEA MÁS: (Video) Fátima Bosch, miss Universo 2025, se desmayó en pleno desfile en Ecuador

“Miss Universo eligió hablar con Lucho Borrego y sorprendió al revelar que su vocación religiosa nació mucho antes de los concursos de belleza. De hecho, confesó que años atrás llegó a considerar seriamente la posibilidad de convertirse en monja”, indicó el programa Siéntese quien pueda.

Un momento íntimo que terminó haciéndose viral

La reina de belleza explicó que normalmente prefiere vivir su fe de forma privada, aunque entiende que, debido a su condición de figura pública, muchas experiencias terminan trascendiendo.

“Normalmente, me gusta guardarla para mí (la espiritualidad), pero si estoy en un foro en el que puedo exponer mi fe para que la gente vea y, tal vez, se acerque a Dios, son válidos esos momentos. Sé que se hicieron virales (los videos), pero era un momento conmigo y con Dios”, destacó.

La experiencia, sin embargo, fue más exigente de lo que imaginó.

LEA MÁS: ¿Respondió Fátima Bosch si su papá “compró la corona”? Esto dijo en entrevista

“Me tardé mucho más (‘caminando’ de rodillas) porque mi vestido era muy corto, entonces las rodillas me dolían y me acuerdo que en un punto pensé: ‘Duele el camino de Dios, pero duele más una vida sin Él’”, afirmó.