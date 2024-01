Fátima Pinto anda en una pura contentera por una razón muy especial

Fátima Pinto lleva siete años en la música. (Instagram)

Si hay alguien que anda en una pura contentera por estos días, esa es Fátima Pinto, a quien una razón muy especial la tiene con una sonrisa de oreja a oreja.

Pinto lanzó a finales de la semana pasada su nuevo proyecto musical “AmorFati”, un EP de seis canciones (tres en inglés con sus versiones en español), donde narra parte de su vida.

La hija del expresidenta de la Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, dice que “AmorFati” es su trabajo más auténtico y sobre el proyecto musical ella había dando un adelanto a finales de noviembre.

“Hablo de cosas que han marcado mi vida. Sentí que tenía que mostrar el lado más vulnerable de mí, ese que está detrás de la imagen ‘perfecta’ que se ve en mis redes sociales, donde siempre me veo bien, feliz, arreglada… que ha sido como mi mecanismo de defensa frente a esa historia de mi pasado. Estaba cansada, porque sentía que la gente no me conocía en realidad y llegó el día que dije que estaba lista para ser lo suficientemente vulnerable”, dice la artista y modelo sobre su trabajo.

“Am I Not Enough?” (¿Fui yo quien falló?), “Learning to Love Myself” (Aprendiendo a quererme más) y “Eyes Closed” (Ojos cerrados), son los nombres de las canciones incluídas en “AmorFati”.

En la primera pieza, Fátima canta sobre el devastador momento que vivió tras una ruptura amorosa; mientras que en “Learning to Love Myself” (aprendiendo a amarme) reflexiona sobre el impacto de las heridas pasadas y las inseguridades que dejó en ella alguien más.

“La canción ‘Eyes Closed’ (Ojos cerrados) explora temas de confianza, amor y encontrar consuelo en una relación. Las letras cuestionan si se puede confiar en la persona tanto en momentos alegres como desafiantes”, dijo la artista, de 23 años de edad.

Tras su lanzamiento en Costa Rica el jueves pasado, Fátima ahora promociona su nuevo trabajo musical en tierras mexicanas. Todas las piezas ya están disponibles en plataformas digitales.

