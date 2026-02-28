Farándula

Figura de Teletica se sincera sobre el gran momento por el que pasa

“Hay cosas que aún se sienten tan irreales”, afirmó la locutora con evidente emoción

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La locutora de Teletica Radio Rose Davis abrió su corazón en redes sociales y compartió un mensaje este viernes que refleja el gran momento personal y profesional que atraviesa.

Lejos del ruido y del corre corre diario, la figura de Teletica decidió hacer una pausa y grabar un instante que, según ella misma confesó, quiere que su “yo del futuro” recuerde.

Rosaura "Rose" Davis, locutora y animadora de la Concacaf
Rose Davis trabaja en Teletica Radio. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Figura de Teletica tendrá rol clave en partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona

“Estoy viviendo realidades que antes solo eran sueños”

Con profunda emoción, Rose describió ese instante de introspección.

“Ese momento cuando te quedás a solas, decidís parar el rush de un día larguísimo y te das cuenta de que estás viviendo realidades que antes solo eran sueños y oraciones contestadas. Quise grabarlo para que la Rose del futuro lo vea y para honrar a mis versiones que me trajeron hasta acá”, escribió en una historia de Instagram.

Sus palabras dejan ver que el camino no ha sido sencillo, pero sí lleno de fe y determinación.

“Quema los barcos, yo me encargo”.

La locutora también reveló una frase que marcó su vida y que, asegura, vino directamente de Dios.

“Dios hace un tiempo me dijo: ‘Mi niña, quema los barcos, yo me encargo’, y no mintió. Hay cosas que aún se sienten tan irreales (no les miento)”, aceptó.

Natalia Monge recibió una visita muy especial de Rose Davis
Natalia Monge y Rose Davis hacen mancuerna en el programa Así somos, de Teletica Radio. (Instagram)

LEA MÁS: Rose Davis habló de un incidente que tuvo antes de entrevista con Ariana Grande y Cynthia Erivo

Un mensaje de fe y perseverancia

Más allá de celebrar su presente, Davis aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Solo quiero decirles: nunca desistan, en serio… aunque se les vuelquen las personas o las situaciones, aunque sientan que todo se ve lejano, aunque a quienes ayuden en el proceso paguen mal o no reconozcan sus esfuerzos, sigan haciendo el bien, sigan siendo auténticos, sigan, sigan! Dios guía. Él siempre guía”, continuó.

Davis es locutora del programa de Teletica Radio “Así somos”, junto a Natalia Monge y Adriana Hernández.

Rose Davis
Rose Davis compartió este mensaje desde la sala de maquillaje de Teletica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Rose Davis reveló su playa favorita en Costa Rica, considerada de las mejores del mundo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TeleticaTeletica RadioRose Davis
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.