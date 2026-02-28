Figura de Teletica se sincera sobre el gran momento por el que pasa

La locutora de Teletica Radio Rose Davis abrió su corazón en redes sociales y compartió un mensaje este viernes que refleja el gran momento personal y profesional que atraviesa.

Lejos del ruido y del corre corre diario, la figura de Teletica decidió hacer una pausa y grabar un instante que, según ella misma confesó, quiere que su “yo del futuro” recuerde.

Rose Davis trabaja en Teletica Radio. (redes/Instagram)

“Estoy viviendo realidades que antes solo eran sueños”

Con profunda emoción, Rose describió ese instante de introspección.

“Ese momento cuando te quedás a solas, decidís parar el rush de un día larguísimo y te das cuenta de que estás viviendo realidades que antes solo eran sueños y oraciones contestadas. Quise grabarlo para que la Rose del futuro lo vea y para honrar a mis versiones que me trajeron hasta acá”, escribió en una historia de Instagram.

Sus palabras dejan ver que el camino no ha sido sencillo, pero sí lleno de fe y determinación.

“Quema los barcos, yo me encargo”.

La locutora también reveló una frase que marcó su vida y que, asegura, vino directamente de Dios.

“Dios hace un tiempo me dijo: ‘Mi niña, quema los barcos, yo me encargo’, y no mintió. Hay cosas que aún se sienten tan irreales (no les miento)”, aceptó.

Natalia Monge y Rose Davis hacen mancuerna en el programa Así somos, de Teletica Radio. (Instagram)

Un mensaje de fe y perseverancia

Más allá de celebrar su presente, Davis aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Solo quiero decirles: nunca desistan, en serio… aunque se les vuelquen las personas o las situaciones, aunque sientan que todo se ve lejano, aunque a quienes ayuden en el proceso paguen mal o no reconozcan sus esfuerzos, sigan haciendo el bien, sigan siendo auténticos, sigan, sigan! Dios guía. Él siempre guía”, continuó.

Davis es locutora del programa de Teletica Radio “Así somos”, junto a Natalia Monge y Adriana Hernández.

Rose Davis compartió este mensaje desde la sala de maquillaje de Teletica. (Instagram/Instagram)

