Final de Mira quién baila: esto opina Naomy Valle, ganadora de la primera temporada

La campeona de la primera temporada de Mira quién baila, la boxeadora costarricense Naomy Valle, ya tiene claro que este domingo la pista va a arder.

Ella ganó el programa el año pasado por lo que sabe lo que deben de estar sintiendo Ítalo Marenco, Ericka Morera, Mariana Uriarte y Jeff On, los finalistas de esta segunda temporada.

El 1 de diciembre de 2024 fue una noche especial para Naomy Valle tras ganar el primer lugar de la primera temporada de Mira quién baila. (Lilly Arce)

Naomy contó que lo primero que le llamó la atención fue la combinación de géneros en la etapa decisiva porque quedaron dos hombres y dos mujeres, a diferencia del 2024 que fueron tres mujeres y un hombre.

“Está superpeleado porque quiere decir también que los hombres están bailando un montón”, dijo.

Incluso para ella, hasta Neto Rangel debería estar en la final.

Jeff On, Mariana Uriarte, Ericka Morera e Ítalo Marenco son los finalistas de la segunda temporada de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sobre a quién ve más fuerte para levantar el trofeo, Naomy prefirió ser justa, aunque sí dejó entrever dos nombres que, a su parecer, podrían disputarse el primer puesto.

“Todos están superfuertes, pero de mujer creo que Mari está muy fuerte, tiene bastante apoyo; y de hombre Jeff On, que está bailando un montón”.

Como campeona sabe bien lo que se siente estar en una final, por eso les mandó un consejo a los cuatro.

“Que lo disfruten, porque al final el público es el que decide. Van a bailar tres coreografías y es difícil aprendérselas, entonces que lo disfruten y ya el público elegirá quién gana”, expresó.

Se viene pelea

Actualmente, Naomy está en México en un campamento de preparación para su próxima pelea, pero aún así no piensa perderse la final por nada del mundo.

“Ya hasta descargamos un Roku para poder ver Mira quién baila, porque desde la compu se nos pegaba. La final no me la pierdo”, aseguró emocionada.

Naomy Valle está ahorita en México preparándose para su próxima pelea. (La Nación/Cortesía)

Sobre su regreso al ring nos contó que será el próximo 14 de diciembre en Santa Ana, por lo que pronto volverá al país.

Nao está lista para dejar el alma en el cuadrilátero… pero este domingo, su corazón estará bailando junto a los cuatro finalistas.