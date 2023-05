¡Fuego cruzado! Diego Bravo responde a Mauricio y Majo por querer meter al Inamu en bronca legal

Diego Bravo fue parte de los famositicos que la pasaron de lo lindo el sábado en el concierto de Manuel Turizo. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Diego Bravo no se quedó callado y en muy pocas palabras descargó todo su arsenal contra Mauricio Hoffmann y María José Ulate, luego de conocer que la pareja busca que el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) se involucre en la disputa legal que ellos tienen en contra suya.

Este lunes en el programa De boca en boca, la presidenta ejecutiva del Inamu, Adilia Caravaca dijo que la institución puede tomar partida en el asunto previo análisis de la situación.

“Obviamente la violencia de género es un tema de interés para la institución, así como prevenir y atender todo tipo de violencia contra las mujeres, y la violencia digital es un tema. El Inamu interviene porque es un asunto de interés para todas las mujeres del país, y la ley le permite tener una voz en el proceso, hacer conclusiones y llevar argumentos. Como institución estamos facultados a participar previo análisis del interés de los temas y del interés que el caso pueda tener para la colectividad”, dijo la presidenta del Inamu al programa farandulero del 7.

Según el abogado Rafael Rodríguez, defensor de Mauricio Hoffmann y María José Ulate, entre mayo de 2021 y junio de 2022 Bravo habría configurado 17 delitos de difamación contra la pareja, nueve de los cuales fueron contra María José Ulate.

“No es solo María José la que se ha visto afectada. Hemos visto cómo mujeres de diversos medios periodísticos y de la farándula, él (Bravo) las trata de ofender y las difama”, mencionó Rodríguez.

Por lo anterior es que la defensa legal de Hoffmann y Ulate encuentra pertinente que el Inamu intervenga en el proceso.

Ante ello, La Teja le pidió a Diego Bravo una reacción y tras valorarlo con su abogado Randall Céspedes, el youtuber lanzó una contraofensiva a la pareja y su defensor.

“Hablé con mi abogado y, la verdad, hemos estado discutiendo al respecto y llegamos a la conclusión de que no sabemos qué será el asunto. Parece que ellos no pueden solos con sus abogados y necesitan meter al Estado en esto”, se limitó a responder el influencer, a quien siguen miles en sus cuentas de Instagram y Facebook, y en su canal de YouTube.

Diego Bravo había advertido, tras conocer la demanda en su contra, que no iba a eliminar ningún contenido de sus redes sociales en donde hablara sobre ellos.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate están hartos de que Diego Bravo hable de ellos, por eso lo demandaron. Instagram.

“Maes, me tienen harto, hace meses no hablo de ustedes porque no me interesa, porque me vale un pep... la vida de ustedes y siguen en lo mismo. Sepan que me paso por el trasero lo que ustedes digan y me tienen harto los dos, pierden relevancia y los maes están encima, sepan que no voy a borrar nada y me vale lo que ustedes quieran hacer”, aseguró Bravo al ser notificado de la demanda.

Y todo apunta que así es, que poco le importa a Bravo lo que digan Mauricio, Majo y su defensor, ya que el sábado el youtuber disfrutó a más no poder del concierto de Manuel Turizo en Parque Viva, al que llegó en compañía de algunos amigos y la pasaron de lo lindo.

Lo cierto de todo es que esta bronca está a fuego cruzado.

