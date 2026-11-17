Camilo Rodríguez era padre de cuatro menores, solo a la mayor podía ver, pues era hija de una de sus primeras parejas.

La muerte del periodista Camilo Rodríguez, quien fue asesinado a balazos la tarde de este lunes, 16 de noviembre, en Santo Domingo de Heredia, provocó una fuerte reacción de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), organización que lo acompañó durante años en una de las luchas más difíciles de su vida: recuperar el contacto con tres de sus hijos.

Tras conocerse el homicidio, la fundación utilizó sus páginas oficiales para despedirse del comunicador y recordar la situación familiar que él había expuesto públicamente en diferentes ocasiones.

“Asesinan cobardemente a Camilo Rodríguez. Un padre desesperado por volver a ver a sus amados hijos. Se convierte en un mártir de esta desequilibrada lucha contra la alienación parental y las falsas denuncias”, publicaron.

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La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) se pronunció ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez ocurrido este 16 de noviembre de 2026. (redes/Facebook)

Pero ese no fue el único mensaje que compartieron. En otra publicación, la organización expresó unas palabras de despedida que también hicieron referencia al sufrimiento que, según la organización, vivió el periodista por estar separado de sus hijos.

“Camilo, se acabó tu sufrimiento... Representas a miles y miles de padres que están viviendo la ausencia de sus hijos. Fundiapho”, escribieron.

En más de una ocasión Camilo Rodríguez se manifestó frente al Pani para recuperar la visita de sus hijos. (Cortesía)

La relación de Camilo con esta organización no era nueva. En enero del 2022, La Teja publicó una nota sobre el respaldo que recibió de Eugenia Quesada Montero, presidenta de Fundiapho, durante el conflicto judicial que mantenía con su entonces esposa, Gabriela Arroyo, madre de sus tres hijos menores, a los cuales no veía desde hace más de cinco años.

En aquel momento, el periodista había manifestado que llevaba meses sin ver a sus tres hijos menores de edad y que su mayor deseo era recuperar el vínculo con ellos.

La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) ayudaba a Camilo Rodríguez a recuperar a sus hijos. (redes/Facebook)

El conflicto familiar también estuvo marcado por una denuncia por supuesto abuso sexual contra uno de los menores, situación que provocó la suspensión de las visitas supervisadas, según se informó en aquella publicación.

Camilo rechazaba los señalamientos y aseguraba que no dejaría de luchar por volver a compartir con sus hijos.

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Ahora, tras su asesinato, la fundación volvió a poner sobre la mesa aquella historia y lo recordó como un padre que, según su versión, vivió desesperado por recuperar la relación con sus tres hijos pequeños.

Mientras tanto, las autoridades judiciales investigan el homicidio del periodista y buscan esclarecer quiénes estuvieron detrás del ataque armado que acabó con su vida.