Fútbol Al Día mueve sus fichas y recupera a Jason Arce tras salida de José Pablo Alfaro

El pasado lunes, el periodista José Pablo Alfaro anunció su salida del programa Fútbol Al Día, transmitido por Multimedios, una noticia que generó impacto entre sus seguidores.

Según explicó el comunicador, la decisión responde a nuevas oportunidades laborales de cara al Mundial 2026, proyectos sobre los cuales aún no puede brindar detalles.

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Un regreso con significado

Tras su salida, el canal apostó por una figura conocida: Jason Arce, quien regresa al espacio deportivo después de casi cuatro años, y lo hace con un mensaje lleno de entusiasmo.

Jason Arce ya estuvo en Fútbol Al Día en 2022. (Instagram Jason Arce/Instagram Jason Arce)

“¡Estamos de vuelta! Nos vemos todos los martes y viernes en la pantalla de canal 8, a partir de las 9:30 p.m., en Fútbol Al Día. Un espacio al que le tengo un cariño enorme, porque fue aquí, en 2022, donde hice televisión por primera vez en mi carrera.

“Volver a este lugar es reencontrarme con mis inicios, con sueños que siguen creciendo y con la misma pasión que me trajo hasta aquí”, mencionó Arce.

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Reacciones al anuncio

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales, incluyendo el mensaje del también periodista Diego Obando.

“Qué bueno, me alegra mucho que volviera algún día Chamorrito. A romperla”, le escribió Obando.