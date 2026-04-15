Periodista que renunció a Fútbol al día, de canal 8, nos revela la razón de su decisión

El periodista deportivo José Pablo Alfaro Rojas decidió renunciar al programa de Fútbol al día, de canal 8, donde tenía tres años. (Cortesía/Cortesía)

El periodista José Pablo Alfaro nos contó con más detalle las razones detrás de su sorpresiva salida del programa Fútbol al Día, de canal 8.

Este lunes, el comunicador anunció en sus redes sociales que fue su último programa al frente del espacio deportivo de Multimedios, luego de tres años.

Según explicó, la decisión no fue sencilla y responde principalmente a nuevas oportunidades laborales que se le presentaron en un momento clave.

“En primer lugar, es por algunas oportunidades laborales que se me han abierto a las puertas del Mundial (inicia en junio). No estoy autorizado para especificar demasiado todavía, pero en pocos días sí”, comentó.

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José Pablo dejó entrever que su futuro podría estar ligado a proyectos importantes, incluso relacionados con la nueva etapa que se viene en el ámbito deportivo televisivo.

“He tenido muy buenas sensaciones de mi etapa en Tigo Sports y con lo que viene creciendo con el proyecto de FOX… mi jefe (José Alberto Montenegro) cree mucho en mí, entonces creería que a posteriori pueden darse algunas noticias”, añadió.

A pesar de eso, Alfaro fue claro en que también sintió que su ciclo en el canal 8 ya estaba cumplido.

“En el 8 creo que había cumplido como un ciclo. La pasé realmente bien, de hecho me costó mucho tomar la decisión porque uno se encariña demasiado del producto”, confesó.

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Actualmente, el periodista continúa activo en Tigo Sports Radio, donde sigue formando parte del programa matutino, de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 a.m.

Finalmente, destacó que dejaba Fútbol al día con tranquilidad y que se va agradecido con los periodistas Diego Obando y Michael Soto, quienes fueron los que le dieron la oportunidad de hacer televisión por primera vez.

El programa Fútbol Al Día, de canal 8 de Multimedios, ha sufrido muchos cambios. Foto: Captura de pantalla.

Además, le deseó todo lo mejor a sus ahora excompañeros Jackeline Álvarez, Alvin Obando y Cristian Segura, quienes continuarán con la conducción del programa, que se transmite a las 9 p.m.

“Fútbol al Día es un producto muy consolidado, con muy buen rating, y estoy seguro de que le va a ir muy bien. Es un proyecto fuerte y bien liderado”, concluyó.

Se vienen más cambios

Por otra parte, La Teja supo que este no sería el único cambio que sufriría el programa Fútbol al día, pues se rumora que a partir de mayo cambiará de horario.

Este lunes dimos a conocer que es un hecho que el periodista Douglas Sánchez regresará a Multimedios a partir del lunes 4 de mayo con su nuevo proyecto.

Jorge Obando y Douglas Sánchez regresarán a la pantalla el 4 de mayo por canal 8 de Multimedios. (Facebook/Facebook)

Sánchez volverá a la pantalla de canal 8 junto a su amigo Jorge “Koki” Obando con un nuevo programa llamado No mentirás y en el horario de lunes a viernes a las 9 p.m., precisamente la franja horaria del programa deportivo.

Por eso se dice que a partir del otro mes, Fútbol al día lo pasarán al horario, de 10 a 11 p.m., por lo que los televidentes que siguen este espacio tendrán que acostarse todavía más tarde si quieren verlo.