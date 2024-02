Gaby Jiménez se enfrentará este domingo a uno de los retos más importantes de su vida

Gabriela Jiménez se prepara para participar este domingo en el Gran Fondo Andrey Amador. (Cortesía)

A horas de enfrentarse al mayor desafío deportivo que se ha propuesto hasta ahora, Gabriela Jiménez reconoce estar bastante ansiosa pero muy contenta e ilusionada.

La periodista deportiva participará este domingo en el Gran Fondo Andrey Amador, una exigente competencia de ciclismo de ruta que celebrará su tercera y última edición este 25 de febrero.

LEA MÁS: Periodista Gabriela Jiménez se propuso un duro reto deportivo que espera cumplir el 25 de febrero

Aunque será la segunda vez que participe en esa carrera –la primera fue en el 2023– en esta ocasión la presentadora de canal 7 se exigió mucho más, pues se inscribió en la categoría “medio fondo”, que tiene unos 80 kilómetros de recorrido.

Gaby se planteó la nueva meta –que casi dobla lo que corrió el año pasado– a fin de subir su nivel en un deporte del que ha sido seguidora toda la vida.

La guapísima y simpática ramonense habló con La Teja sobre cómo se ha preparado de cara a esta gran competencia, una cita que los amantes del ciclismo marcaron en el calendario desde inicios de octubre pasado cuando se anunció la tercera edición.

¿Cómo se siente a pocas horas de medirse en este duro reto deportivo?

Estoy supercontenta y ansiosa. La semana pasada tuve que salir del país por trabajo y perdí casi una semana de entrenamiento, pero retomé en estos últimos días haciendo rodillo (pedalear estacionado) para empezar a trabajar y con entrenamientos en gimnasio. Pero sí estoy supercontenta y superilusionada.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez mostró el amor que siente por uno de los hombres más importantes de su vida

¿Cómo se ha preparado para la carrera?

He estado haciendo dos trabajos. En la mañana hago gimnasio para trabajo específico, porque tengo un problema en las rodillas entonces no puedo hacer ciertos ejercicios y algunas cosas y, por eso es que practico el ciclismo que no me afecta tanto. Entonces he hecho gimnasio en las mañanas y en la tarde-noche, en mi casa, hago rodillo. He podido salir poco los fines de semana por temas laborales.

Gabriela Jiménez participó el año pasado en la misma competencia, pero este año se inscribió en una distancia mucho mayor. (Cortesía)

¿Cómo ve la competencia que dará?

Es un reto fuerte porque nunca he corrido tanto. Voy a hacer el medio fondo que son 80 kilómetros, pero lo hago de manera muy recreativa. Estoy muy contenta, muy ilusionada y solo esperando que llegue el día. Sí mejoré la alimentación en esta semana.

¿Le ha pedido ayuda a alguien o recomendaciones?

Estoy trabajando con un entrenador de ciclismo. Estoy en un equipo donde él me ayuda con los lineamientos porque no soy de las que salen todos los días a entrenar y tengo que hacerlo de una forma distinta; pero estoy con un equipo que se llama Jara Plus Bike y él me ayuda bastante. También he compartido con Leonora Jiménez (la exmodelo, empresaria y gran aficionada al ciclismo) que me dio algunos tips. Ella tiene mucha experiencia y entonces lo estoy haciendo de esa forma, pero será un tema muy recreativo de mi parte pero sí un reto personal muy importante.

LEA MÁS: Periodista Gabriela Jiménez celebra con mucho agradecimiento los 4 años de su bebé

¿Qué le recomendó Leonora?

Por tema de trabajo, uno no puede entrenar como todos los que se dedican más de lleno a esto, entonces me recomendó algunos puntos de rodillo como entrenar mínimo 30 minutos diarios, y le estoy haciendo bastante caso en eso.

¿Y el trabajo con el entrenador en qué ha consistido?

Mucho el tema técnico que es lo que se aprende en las calles. He tenido algunas salidas grupales con el equipo para ir mejorando esos aspectos porque no es lo mismo andar solo a cuando ya se anda en la calle con un pelotón grande de personas, donde puede pasar cualquier accidente o cualquier caída. También tuve una charla con mi entrenador y me dio los lineamientos y recomendaciones como en qué posición ubicarse, el no exceder la velocidad en los descensos por temas de viento y en el ascenso evitar hacer mucho esfuerzo que lo queme a uno y le afecte a subir como se debe. Hay que medir mucho la energía. Mi meta es llegar.

Gabriela Jiménez es presentadora del programa Contragolpe, en TDMás. (Instagram)

¿Su meta es solo llegar o tiene en mente un tiempo?

La verdad es que no tengo un tiempo en específico; lo que quiero es disfrutar y no estar sufriendo mucho.

¿Por qué asumió esta competencia desde el principio como un duro reto para usted?

Porque siempre quise participar en una competencia. Esta es la segunda vez que estoy (en el Gran Fondo Andrey Amador). Si bien el año pasado estuve, esa ocasión fue la primera vez que tomé una bici de ruta, fui de forma inexperta, ni siquiera sabía hacer cambios ni un montón de cosas. Me fue bien, pero quería hacer las cosas bien y por eso quería meterme más de lleno en un deporte que me gusta y que me llena de felicidad y por eso es que lo asumí de esta forma.

¿Cuánto lleva haciendo ciclismo?

La verdad muy poquito. A mí toda la vida me gustó andar en bici, desde niña, pero solo era eso: un tema de entretenimiento por niñez,. Ya después por la pandemia tuve una bici de montaña y lo hacía de forma recreativa en montaña, pero esta (la del domingo) apenas va a ser mi segunda carrera en ruta. Tengo un año apenas de andar en bici de ruta.

Gabriela Jiménez practica ciclismo de ruta desde hace un año. (Cortesía)

¿Qué le ha aportado el ciclismo a su vida?

Mucha disciplina y hábitos de alimentación. Practicarlo me ha permitido entender mucho del ciclismo y eso me ha ayudado a mi profesión de periodista.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez confesó lo que hizo para ganarse el respeto en una profesión rodeada de hombres