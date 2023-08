Ganador de Spelling Bee recibió una sorpresota al llegar a su escuela en Palmares

Javier Rojas se convirtió en el ganador de la primera temporada de Spelling Bee. Teletica Formatos

El pequeño Javier Rojas Carranza, de 12 años, ganador de la primera temporada de Spelling Bee, fue recibido como todo un campeón este lunes al llegar a su escuela en Palmares de Alajuela.

El deletreador más carga del país fue recibido entre aplausos y felicitaciones por sus compañeros y amigos de la escuela Pablo Alvarado Vargas, de Rincón de Zaragoza.

Sus maestras le prepararon todo un recibimiento en el salón de actos donde hicieron una proyección de algunas de sus participaciones en el programa de Teletica y, además, le entregaron un reconocimiento por su gran desempeño.

Sus compañeros de sexto grado de la escuela Pablo Alvarado Vargas de Palmares no perdieron oportunidad para felicitarlo. Cortesía: Karen Carranza

Javi cursa el sexto grado en esta escuela pública y este año fue elegido como presidente de la institución, por lo que todos los estudiantes lo quieren mucho.

“Yo entré a la escuela y estaban ahí todos los globos y me llevaron al salón del actos y en las paredes habían carteles que decían: ‘Eres un campeón’, y hasta hicieron una presentación en Powerpoint muy bonita, yo casi me pongo a llorar”, dijo el ganador del concurso de deletreo.

Él llevó el trofeo para enseñárselo a sus amigos y contó muy feliz que todos querían fotos con él y que no paraban de felicitarlo.

Javier es además el presidente de su escuela y prometió que con su premio iba a donar algunas cosas a la institución. Foto: Karen Carranza

Javier dijo, al terminar el programa de canal 7, que parte del premio en efectivo (10 mil dólares, que equivalen a más de 5,3 millones de colones), los quería usar para cumplir las promesas que hizo durante su campaña electoral en la escuela.

Según contó, prometió donar bolas de fútbol, basureros y plantas para embellecer más el centro educativo.

Si hay una segunda temporada, ojalá que los niños se apunten y que sepan que todo lo que se propongan lo pueden lograr si se esfuerzan y le dedican tiempo al estudio”. — Javier Rojas, ganador Spelling Bee

Caravana por el pueblo

Pero esa no fue la única sorpresa que recibió este pequeño campeón, pues su mamá, Karen Carranza, organizó una comida con sus familiares, amigos y vecinos para ver la gran final juntos la noche del domingo.

Como el programa fue grabado hace días y no podían decir nada, para todos los invitados fue una gran noticia saber que Javier había ganado por lo que dicen que aquello se convirtió en un fiestón.

Según contó su mamá, al terminar el programa los vecinos hicieron hasta una caravana por todo el barrio junto a su hijo y el trofeo de campeón de Spelling Bee.

Su mamá Karen Carranza (con el trofeo) dijo estar muy orgullosa de su hijo y agradecida con la escuela por su formación. Foto: Karen Carranza

“Siempre que yo iba a deletrear todos aplaudían y estaban muy felices de verme. Solo mi mamá sabía que había ganado, todos estaban sorprendidos”, dijo el pequeño campeón.

Javi nos contó que ya recibió todos los aparatos electrónicos que eran parte del gran premio y que el trofeo lo tiene en su cuarto para verlo cada vez que llega.

Además, le mandó un mensaje a todos los niños para que no duden inscribirse en una posible segunda temporada, pues según mencionó fue una de las mejores experiencias que ha vivido.

“Yo siempre había querido participar en un concurso de deletreo, en la escuela siempre me apunto para ese tipo de cosas, el día de la audición era mi cumpleaños (31 de marzo) y yo le dije a mi mamá que ese quería que fuera mi regalo de cumpleaños y yo sentí que me fue muy bien, cuando me eligieron nos pusimos a estudiar un montón, pero lo que más me gustó fue que hice nuevos amigos y los paseos que hicimos. Todo el esfuerzo valió la pena”, dijo.

Javier es hijo único por lo que su mamá le enseñó a leer desde los 3 años y lo apoya en todo. Teletica Formatos

Doña Karen mencionó que como mamá se siente muy orgullosa de la gran participación de su hijo y que desde el domingo en la noche no ha dejado de recibir mensajes de felicitación de todos sus conocidos.

“Estamos como viviendo un sueño”, dijo.