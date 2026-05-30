Gary Centeno confesó qué hizo con los $200 mil que ganó en La Isla: Desafío extremo de Telemundo

Gary Centeno está viviendo una de las etapas más especiales de su vida. El actor costarricense, quien desde hace varios años reside en México y acaba de confirmar su participación en la serie “Falso 9” de TUDN, también se prepara para convertirse nuevamente en papá.

El sancarleño contó con mucha emoción que junto con su esposa, la actriz Lorena del Castillo, decidió agrandar la familia porque no quería que su hija Luna se criara sola y para que tuviera con quién jugar y hacer sus travesuras.

Gary Centeno, modelo y actor costarricense radicado en México (redes/Instagram)

Gary confesó que, aunque en algún momento pensó en la posibilidad de tener un varón, ahora está encantado con la idea de tener dos princesas en casa y que hasta ahí se quedará la familia.

“Me emociona demasiado imaginarme a las dos juntas, cuidándose entre ellas. Creo que eso es muy lindo”, agregó.

La pareja espera a la bebé para finales de setiembre y, aunque todo marcha bien actualmente, el embarazo sí ha sido más complicado que el primero.

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“Lore tuvo dos amenazas de aborto, entonces sí fueron momentos muy difíciles y por eso duramos un poquito para contarlo. Gracias a Dios ya todo está bien y el bebé viene creciendo superbién, pero este embarazo ha sido completamente diferente al de Luna. Ella ha pasado con muchas náuseas, vómitos y casi no puede dormir”, relató.

Quien no cabe de la emoción es precisamente Luna, la hija mayor de la pareja, pues según Gary, desde hace tiempo quería contarle al mundo entero que iba a tener una hermanita.

Reality dieron fuerza

Además de esta nueva etapa familiar, Centeno también reflexionó sobre el camino que ha recorrido en México y cómo los realities le cambiaron por completo la vida y la carrera.

El actor tico Gary Centeno es parte de la serie "Falso 9" que estrenará TUDN durante el Mundial 2026 (Cortesía /Cortesía)

El actor recordó que al inicio le costó aceptar participar en programas de telerrealidad, porque sentía que se alejaba de su sueño de dedicarse únicamente a la actuación.

“Yo llegué a México queriendo hacer solo cine. Cuando me llamaron para el primer reality, que fue Survivor, me pegó muchísimo al ego. Yo decía: ‘¿Cómo voy a terminar en esto si estudié actuación?’, pero estaba en pandemia, Lore embarazada y yo sin trabajo. Hoy agradezco infinitamente haber tomado esa decisión”, confesó.

Gary aseguró que gracias a esos programas logró darse a conocer y abrirse camino en la industria mexicana.

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“Los realities me dieron exposición y también estabilidad económica. Gracias a eso hoy puedo escoger un poco más los proyectos que quiero hacer y hasta pensar en producir cosas propias en Costa Rica”, afirmó.

De hecho, el actor contó que tras ganar un reality, La Isla: Desafío extremo, de Telemundo, y obtener un premio de 200 mil dólares, tomó la decisión de invertir todo el dinero.

“Suena muchísimo dinero, pero si uno no se pone vivo, se le va rapidísimo. Yo, apenas me depositaron la plata, empecé a buscar en qué invertirla. Ahora más, con otra hija en camino, uno piensa distinto”, señaló.

Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo ya saben si tendrá niña o niño (redes/Instagram)

Aunque reconoce que todavía espera ese personaje que le cambie la carrera por completo, Gary asegura sentirse agradecido por todo lo que ha construido en México y por las oportunidades que siguen llegando a su vida.