Gesto de Peso Pluma con una fan provoca abucheos y desata debate en redes sociales

El video de Peso Pluma se hizo viral y ha generado diversos comentarios en redes sociales

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante Peso Pluma vivió un momento incómodo durante un partido de la NBA en el Chase Center, en California, Estados Unidos.

El artista se encontraba en el estadio para disfrutar del encuentro entre los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, cuando ocurrió la situación polémica.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una fan se acerca para pedirle una fotografía. En el clip se observa cómo el artista aparta la mano de la seguidora y le indica que no accederá a la solicitud.

Peso Pluma está dando de qué hablar tras negar foto a fan. (Peso Pluma/Instagram)

Reacciones divididas en redes

Tras lo ocurrido, varias personas presentes comenzaron a abuchear al cantante, lo que generó debate en Internet. Mientras algunos usuarios defendieron la reacción del artista por el momento en que se produjo la petición, otros consideraron que su actitud fue poco amable.

El intérprete de corridos tumbados ha ganado gran popularidad dentro de la música regional mexicana, y esta situación se convirtió en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

Este video fue compartido por el periodista Javier Ceriani.
Yerlin Gómez Izaguirre

