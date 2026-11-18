Ginnés Rodríguez compartió una reflexión tras el asesinato de Camilo Rodríguez. (Archivo/Archivo)

La comunicadora y presentadora costarricense Ginnés Rodríguez reconoció que siente miedo ante la situación de violencia que atraviesa el país, luego del asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez.

La figura pública compartió un video en sus redes sociales, en el que aseguró que el crimen, ocurrido el lunes 16 de noviembre, la hizo reflexionar sobre el riesgo que enfrentan quienes realizan denuncias que pueden incomodar al crimen organizado.

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“Por primera vez, tengo mucho miedo de tener que acostumbrarme a vivir con miedo, o sea que esto se convierta en la normalidad”, expresó.

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Rodríguez manifestó que la muerte del comunicador no debe verse como un homicidio más, sino como la pérdida de una voz. También dijo que el caso hace pensar que algo similar podría ocurrirle a cualquier persona que llegue a incomodar a grupos criminales.

Durante su reflexión, mencionó que vio un video de la hija de Camilo, en el que aseguraba que lo extrañaba, una imagen que calificó como dolorosa.

Ginnés Rodríguez pide dejar de alimentar el odio

La presentadora también se refirió al ambiente de confrontación que vive Costa Rica y consideró que el asesinato podría convertirse en un llamado de atención para que distintos sectores dejen de señalarse y comiencen a trabajar juntos para enfrentar los problemas del país.

En su mensaje citó una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “En la lucha entre el bien y el mal, quien pone los muertos siempre es el pueblo”.

Además, advirtió del peligro de que el miedo termine dominando el discurso público y aumente la polarización.

La comunicadora confesó que siente miedo ante la violencia que vive Costa Rica.

La presentadora dijo sentirse impotente ante lo ocurrido, pero señaló que hay una acción que está al alcance de las personas: dejar de participar en mensajes de odio, incluso en las redes sociales.

“Pero al menos yo creo que hay una cosa que sí podemos hacer: dejar de ser parte del odio. Y eso empieza hasta en las redes sociales”, concluyó.

Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, pasadas las 3 p. m., en Santo Domingo de Heredia. El caso se mantiene bajo investigación judicial.