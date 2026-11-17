El asesinato de Camilo Rodríguez sigue generando reacciones desde diferentes vertientes. Este martes fue doña Kattya Granados quien lanzó una durísima reflexión tras el homicidio a balazos del periodista este lunes.

La mamá de Keyla Sánchez recurrió a sus redes sociales para enviar un poderoso mensaje centrado en el valor del ser humano y la vida y aprovechó el “calor del momento” para hacer un fuerte llamado a las personas.

Kattya Granados hizo una poderosa reflexión tras el asesinato de Camilo Rodríguez. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez frenó en seco rumores sobre la custodia de su nieto

Un llamado a valorar la vida

“Lo que pasó ayer (lunes) aquí en nuestra querida Costa Rica, creo que a todos nos tiene conmocionados, tristes, preocupados y creo que hoy más que nunca tenemos que reflexionar sobre el valor de la vida”, afirmó la progenitora de la figura de canal 7.

Doña Kattya consideró que situaciones así pasan por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. “Necesitamos volver, despertar la conciencia, necesitamos pensar”, afirmó la ramonense.

“Es sumamente triste ver cómo todos los días del mundo asesinan personas, seres humanos, igual que usted e igual que yo. Puede ser su hijo, su familiar, su papá… De verdad, vemos la vida como cualquier cosa. ¿En qué nos hemos convertido los seres humanos?, por el amor a Cristo.

Camilo Rodríguez viajaba en este vehículo rojo al momento del ataque armado que le dio muerte. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Detrás de un asesinato queda toda una familia destruida, sueños rotos, queda un vacío que ninguna palabra puede menguar ese dolor, esa tristeza tan grande y a todos nos duele”, dijo Granados.

LEA MÁS: ¿Volvieron Keyla Sánchez y Carlos Hernández? Mamá de la presentadora lo cuenta todo

“Camilo era muy mediático, muy particular”

Luego, doña Kattya hizo alusión directa a Camilo. “Al periodista todos lo conocíamos porque era muy mediático, muy particular. No tenía, como dicen, pelos en la lengua. Sin filtros decía lo que pensaba y se obsesionó por investigar algo muy peligroso que no todo el mundo tiene las agallas de hacerlo”, comentó.

“A Camilo todos lo conocíamos, pero, ¿cuántas vidas desconocidas se pierden de esa forma? Todas valen exactamente lo mismo, son iguales, tienen familias, sueños”, consideró.

En el tramo final de su mensaje, la señora hizo un llamado a cambiar y enderezar aquellos caminos torcidos.

“Mientras estemos vivos tenemos esperanza y oportunidad de cambiar. Mi amado, mi amada, si usted está haciendo algo que no agrada a Dios, si va por el camino incorrecto, equivocado, si está tomando decisiones que no son buenas y está vivo y tiene la oportunidad de cambiar, ¡hágalo!, no espere a que sea demasiado tarde”, finalizó.

LEA MÁS: Hermano de Camilo Rodríguez revela la fuerte razón por la que él decía que ya no tenía miedo

A Camilo Rodríguez lo mataron gatilleros que iban a bordo de una motocicleta el 16 de noviembre a las 3:21 p. m. en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

Mamá de Keyla Sánchez dice esto tras el homicidio de Camilo Rodríguez

Su muerte ha generado una ola de reacciones e indignación en todo el país.