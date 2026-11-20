Ginnés Rodríguez, presentadora de televisión, dijo estar muy feliz de como luce la cicatriz de su espalda. (redes/Instagram)

La periodista Ginnés Rodríguez está feliz y no es para menos. Eso sí, esta vez su felicidad no tiene nada que ver con el amor de pareja.

Este jueves, la presentadora compartió con sus seguidores una imagen que para ella tiene un enorme significado sobre cómo luce actualmente la cicatriz que le quedó tras la operación de la columna a la que se sometió en marzo.

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Con mucha emoción, mostró su espalda frente a un espejo y aseguró que se siente muy orgullosa de cómo ha evolucionado.

“Qué belleza de cicatriz, vean qué hermosa que está mi espalda. Yo me siento tan feliz, de verdad. Para mí esta cicatriz representa tanto agradecimiento”, expresó.

Pero la buena noticia no se quedó en cómo luce por fuera. Ginnés contó que esta semana tuvo que regresar al Hospital Calderón Guardia para una revisión médica y salió muy contenta con los resultados.

Según explicó, los especialistas comprobaron que todo marcha bien, ya que le dijeron que los tornillos están en su lugar y la columna está muy fusionada.

“Bendito Dios, todo está bien. Si está bonito por fuera, está bonito por dentro”, comentó emocionada.

Ginnés Rodríguez contó que fue al hospital y que ya le dieron permiso de hacer ejercicio por lo bien que luce su columna. (redes/Instagram)

Además, recibió el visto bueno para retomar los ejercicios, algo que representa un paso muy importante en su recuperación después de los meses que ha dedicado a sanar y recuperar su calidad de vida.

“Ya me dieron visto bueno para hacer ejercicios nuevamente, así que mucho que agradecer, mucho que enseñar,” agregó.

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Ginnés se sometió a una cirugía para corregir la escoliosis que padecía y desde entonces ha compartido parte de su proceso, incluyendo los avances y los retos que ha enfrentado.

Ahora, esta nueva revisión le da motivos para celebrar y seguir adelante con una recuperación que, según sus propias palabras, le ha dejado mucho agradecimiento.

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