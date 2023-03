Gipzy Montoya nos contó su secreto para ganar en Force Masters: “Cambié mi vida de vagabunda”

Gipzy Montoya, ahora presentadora de Calle 7, fue una de las invitadas al programa Force Masters. Teletica Formatos (Teletica)

Si a Gipzy Montoya la hubiesen invitado a participar en Force Masters hace dos años, inmediatamente hubiera dicho que no.

Y es que antes de la pandemia ella no hacía ejercicio y mucho menos alzaba nada de peso, así que no hubiera logrado ni superar la primera prueba del circuito, donde los ponen a alzar sacos que pesan 70 libras.

Sin embargo, la noche del domingo demostró, en este programa de competencias físicas, que ahora puede hacer eso y mucho más, pues terminó siendo la ganadora del reto contra la exfutbolista Jacqueline Álvarez.

Ella nos contó que desde hace dos años, cuando empezó a hacer ejercicio, su vida cambió, pues ahora es más disciplinada y eso ha significado, además, que pese hasta 12 kilos más que antes.

La exbailarina va al gimnasio cinco veces a la semana. Teletica Formatos (Teletica)

Por eso fue que aceptó el reto que le puso Teletica, pues asegura que ahora se siente más en forma y con toda la energía para hacer este tipo de pruebas de resistencia.

“Cambié mi estilo de vida de vagabunda. Todos los años me proponía hacer ejercicio y decía: ‘Este año hago’, y no pasaba de las medidas que le hacen a uno y de matricularme. A raíz de la pandemia estaba más en la casa sin hacer nada y tuve la oportunidad de que uno de los mejores amigos de mi esposo es personal (entrenador), entonces me dio la oportunidad de practicar con él como a la vuelta de mi casa y ya manda si no hacía algo. Por eso te digo que ha sido un camino de pura disciplina, porque ya iba a cumplir 40 años y no podía ni pegarme una carrerilla o agacharme porque ya me iban las luces”, contó.

Uno de los grandes beneficios que le ha dejado el ejercicio es que logró aumentar de glúteos sin necesidad de tener que pagar por una cirugía, como ella misma vacila.

“Hago más que todo pesas por un tema de que yo quiero subir de peso, subir masa porque siempre he sido muy delgada, y por eso es que inventaron que me había puesto nalgas, pero no, fue que aumenté 12 kilos en dos años. Así que entrenen dos añitos bien pesado, coman bien para que ustedes vean que ese rabo no tienen que comprárselo (risas)”, dijo.

¿El trasero de Gipzy Montoya es falso? La exA todo dar revela su secreto

El año pasado le inventaron que se había operado las nalgas y que por eso las tenía más voluptuosas. Instagram

Quedó mordida

La ahora presentadora de Calle 7 contó, además, que quedó mordidísima por no haber completado el circuito y fallar en la prueba llamada Vormir.

Lo que más la tiene con cólera es que cuando lo practicó fuera de competencia lo pasó sin ningún problema y que siente que perdió por apresurada y no por falta de condición.

“Perdí por una tontera, porque me tiré, pensando que llegaba, o sea, me pasó una mala jugada. Yo uso lentes porque no veo de largo, ya era de noche y por la adrenalina yo dije: ‘No, sí llego’, y me tiré y no llegaba”, mencionó.

¿Recuerda al primer presentador de A todo dar? Le contamos qué se hizo y en qué anda

La presentadora motivó a las mujeres para que hagan algo de ejercicio y sean más perseverantes. Archivo

Gipzy reconoció que los nervios la estaban matando y que sentía hasta ganas de vomitar y el estómago revuelto, pues es algo a lo que no está acostumbrada pues era su primera competencia física formal.

“Te soy sincera, esa noche no dormí desde que me dijeron que me tocaba competir, toda la noche pasé soñando con ese bendito circuito. Fue terrible. Todo el mundo me decía que a mí, por estar acostumbrada a las cámaras, se me iba a ser fácil, pero no, ahí hay que tener mucho equilibrio, mucha resistencia, agilidad, no es solo fuerza y y solo hago pesas”, agregó.

La exchica A todo dar dijo haber aceptado la invitación de la producción por ayudar a la fundación con el premio y para demostrar que sí puede existir una competencia sana entre mujeres.

¡Estuvo bravo! Jacky Álvarez y Gipsy Montoya se lucieron en Force Masters