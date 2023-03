¿Recuerda al primer presentador de A todo dar? Le contamos qué se hizo y en qué anda

Luis Rodríguez regresó al país en el 2020 luego de vivir 17 años en Honduras. Cortesía

En 1997 “A todo dar” salió al aire por primera vez significando el camino al éxito de muchos de sus participantes.

Uno que se ganó el cariño del televidente en aquel entonces fue su presentador Luis Rodríguez, quien estuvo al frente del espacio de concursos junto a Nancy Dobles los primeros años.

Luego de su exitoso paso por este programa se fue a vivir a Honduras en el 2003, pues fue contratado como presentador de “Fantástiko”, cuyo formato era igual al de “A todo dar”.

Allá vivió por 17 años y hizo una gran carrera en televisión; sin embargo, hace dos años decidió regresar a su amada Alajuela por culpa de la pandemia.

Conversamos con el animador y locutor, quien nos contó que prepara un nuevo proyecto que también tiene que ver mucho con televisión.

- ¿Cuándo fue la última vez que vino al país?

Desde el 2007 no venía hasta el 2020 que regresé. Ese año murió mi mamá y ya no me era tan atractivo estar viniendo y me ocupé bastante allá. Con la facilidad del internet me comunicaba con mis hermanos.

- ¿Qué lo hizo regresar?

El covid-19. Hay ciertas diferencias entre las costumbres hondureñas y costarricenses, obviamente la cuestión de educación y allá hay ejército y ante situaciones de este tipo el ejército toma control y esos son que primero te golpean y después te preguntan qué andas haciendo en la calle. Me había puesto un restaurante pequeño y se vino la pandemia y tocó cerrarlo y liquidar al par de muchachos que trabajaban conmigo.

- ¿Le costó tomar la decisión de volver?

Hubo una convocatoria de la Embajada de Costa Rica en Honduras y tuve el ofrecimiento de venirme y la verdad no lo pensé. Yo familia allá no tuve, tengo un hijo acá en Heredia, ya en la universidad, entonces, se me hizo más fácil regresarme.

Como era un vuelo diplomático solo podíamos traer 200 libras de peso, me vine con la cámara en una mano y mi perra (Beyli) en la otra mano, a mí me tocó regalar todo lo que tenía allá.

- ¿Qué más hizo en tele allá?

Yo llego a Honduras porque la televisora más grande de allá tenía un A todo dar, se suponía que yo iba a entrenar al animador y me regresaba a los tres o seis meses y me terminé quedando como el animador principal. En el 2007 yo fui el que más insistió en cerrar el programa, porque la vida útil de un formato televisivo así es de 3 a 4 años, y después la televisora me pidió que me quedara asesorando y otras cosas.

Después sacamos “El cuarto de Luis”, que era un programa de crítica, política y humor que duró como de 2008 al 2016. Yo era fanático de Videomatch, de Marcel Tinelli, y era un espacio similar, fue espectacular y fue una experiencia muy bonita.

- ¿A qué se dedicó una vez que vino?

Me tocó empezar a reconocer mi propio país porque cuando me fui era muy distinto. Tuve el honor de trabajar para Fabricio Alvarado en su campaña presidencial, le hice toda la producción digital, porque ya lo había hecho para otro candidato en Honduras, y eso me sirvió para recorrer toda Costa Rica.

Luego estuve matando fiebre como seis meses en Radio Uno, porque también soy locutor.

- ¿Y ahorita en qué está trabajando?

Empecé un proyecto junto a Eliécer Barrantes, que se pensionó hace poco de Radio Dos, empezamos a restaurar todos esos videos que nos gustaban de los 70′s, 80′s, 90′s y planeamos juntar la música de Radio Uno con la de Radio Dos, todo eso en video, pero para que se puedan ver de buena calidad en las pantallas de ahora. Por medio de inteligencia artificial fuimos haciendo la restauración, video por video, corrección de color, se remezcló el audio en digital, han sido dos mil y resto de videos. En eso he estado el último año y medio.

- ¿Entonces viene con un nuevo canal de música?

En esas estamos, vamos a lanzar este canal pronto, ya está listo solo es algo mínimo lo que le falta para empezar a ofrecérselo a las compañías de cable. Es decir, quien nos acepte en su parrilla se va anotar un gol porque el audio se va a escuchar igual o mejor que como se escucha una canción en la radio y ni que se diga el video. El resultado es muy bueno, como si el video se hubiera grabado ayer, pero son puros clásicos. Seguros de que va a hacer cadena en bares, restaurantes, locales comerciales y hasta para el que está en la casa, es como volver a disfrutar de los estrenos de MTV en su momento.

- ¿Ya le tienen nombre al canal?

No, todavía no. Hay cosas tentativas, hay algunas reunioncillas que aún hacen falta para finiquitar esto, pero sí es lo que me ha tenido ocupado todos estos días.

- ¿Está pensando en volver a la televisión como presentador con este proyecto?

En el 2018 le había presentado una idea a un productor conocido con el que había trabajado en Teletica y prácticamente me dijo que no, ahí quedó la idea y no moví nada más.

Cuando volví en algún momento me interesó mucho presentar noticias porque lo último que hice en Honduras fue un asesoramiento y un cambio de imagen para un canal de noticias y me gustó mucho presentar noticias, hice varios intentos, pero entendí que llegué en una época donde hubo una pandemia, donde todo es muy difícil y abandoné la idea después que me metí de lleno con este nuevo proyecto.