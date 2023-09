Glenda Peraza se aventuró a hacer algo que no hacía por miedo a las burlas y a las críticas

Glenda Peraza no quería compartir las fotos por miedo a las críticas. (Instagram)

La empresaria Glenda Peraza no deja de impresionar a sus fieles seguidores con la figura que maneja a sus 49 años.

En sus redes sociales, la macha compartió una serie de fotos, mismas que se hizo para su cumpleaños el mes pasado, y contó que no las había compartido por miedo a las burlas.

“Al fin y al cabo las hice para mi cumpleaños 49 y me encantan, no sé cuándo tendré la oportunidad de volver a hacer algo similar. Son fotos sin retoques y sin filtro porque quería verme tal y como estoy feliz en mi propia piel, haciendo las paces con algunas cosas que me critico a diario”, escribió.

Con respecto a las críticas, Glenda contó que si a ella no le gusta algo pasa la “hoja”, respeta y agrega que nunca escribiría algo para ofender o hacer sentir mal a otra persona.

Las imágenes son muy sensuales, aparece en un atuendo de color negro, tipo enterizo, que tapa la parte de arriba pero descubierto abajo, dejando ver las curvas y buena retaguardia que se maneja Glenda.

Glenda Peraza contó que si a ella no le guata algo pasa la "hoja". Instagram

Glenda Peraza recibió buenos comentarios por parte de sus fieles seguidores. Instagram

Glenda Peraza contó que las fotos las había hecho para su cumple 49. Instagram

“Yo soy de las que admiro a toda mujer y cuando veo a muchas que sigo y admiro, las aplaudo”, dijo.

LEA MÁS: Glenda Peraza llevó su sensualidad al máximo por sus 49 años y se muestra sin ningún complejo

Además agregó que cada mujer es única y bella en su propia esencia.

Muchos de los seguidores que admiran a Peraza se hicieron notar en su publicación dejándole comentarios de admiración y por supuesto un montón de piropos.