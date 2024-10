Glenda Peraza se hizo arreglito estético hace meses y ya se ven los sorprendentes resultados

Glenda Peraza está feliz con el cambio que se hizo en su cara para verse más bella y joven. (Instagram)

Glenda Peraza presumió casi un año después lo guapa que quedó con un procedimiento estético que se hizo hace meses para corregir un aspecto de su rostro que no le gustaba para nada.

Fue a inicios de diciembre del año pasado cuando la exmodelo contó sobre el arreglito que se hizo y se mostró con su cara vendada; sin embargo, del asunto no habló más hasta este jueves por la noche.

La expresentadora de tele enseñó los resultados del procedimiento, que se llama FaceTite, y se confesó feliz porque, de una vez por todas, le eliminó la papada que tanto le incomodaba y acomplejaba.

Glenda Peraza se veía así antes del procedimiento estético. (Instagram)

En una publicación en Instagram, Glenda consideró que la ayudita que se dio para verse más guapa y joven a sus 50 años quedó mejor de lo que imaginó.

“Este procedimiento me lo hice para reducir la papada porque ya no la quería más en mi vida y quedó perfecta. Me encanta el resultado y conforme pasan los meses se va viendo mejor”, mencionó Glenda en un video donde comparó el antes y el después de su cara.

Peraza también explicó a través de un posteo que el tratamiento fue de una sola sesión de radiofrecuencia que redefinió, tensó y esculpió la zona de la papada, eliminando la flacidez y logrando un contorno facial más firme y rejuvenecido.

“Lo mejor: sin cicatrices y con una recuperación superrápida. Este ‘lifting’ facial sin cirugía es perfecto para quienes buscan tratar la flacidez en el cuello, papada, arco mandibular, líneas de marioneta y párpados inferiores. El procedimiento es mínimamente invasivo, realizado bajo sedación asistida por un anestesiólogo y no requiere hospitalización”, explicó la empresaria.

Glenda Peraza quedó así tras el procedimiento estético que se hizo en diciembre. (Instagram)

Glenda aclaró que el procedimiento se lo hizo con profesionales certificados y en una clínica de su confianza, donde en el pasado se hizo la mastopexia y actualmente se aplica el botox.

En diciembre, Peraza aseguró que la piel de la papada se le colgó porque había bajado mucho de peso y, estéticamente, el asunto le incomodaba mucho.

Así quedó Glenda Peraza con el procedimiento estético que se hizo en diciembre pasado

Tras salir del procedimiento, Glenda se declaró agradecida con Dios porque todo salió bien. “Aquí voy agradecida con Dios y feliz porque voy a quedar más preciosa de lo que ya soy”, dijo en aquel momento.

