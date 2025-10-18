Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre y defiende los valores de su familia

Greeicy se pronuncia tras la detención de su padre y envía un emotivo mensaje sobre los valores de su familia. (redes/Instagram)

Son días difíciles para Greeicy, tras la detención de su padre, Luis Alberto Rendón, por su presunta implicación en un caso de secuestro y tortura ocurrido en mayo de 2023 en la finca de la artista y su pareja Mike Bahía, la cantante decidió romper el silencio y hablar desde el corazón.

El hecho, tomó fuerza nuevamente por los testimonios recogidos por la Fiscalía General de Colombia, indica que las víctimas fueron privadas de su libertad y torturadas por horas, tras ser señaladas como sospechosos de un robo en la propiedad. Hoy, el patriarca de la familia enfrenta graves cargos y se encuentra bajo arresto domiciliario.

Greeicy muestra su apoyo a sus padres y destaca la importancia de la honestidad y la justicia en su vida.

A través de sus redes sociales, Greeicy compartió un escrito acompañado de un video que muestra a sus padres y la unión familiar que la formó. En el mensaje, la cantante resalta los valores que recibió desde pequeña, como la honestidad, la justicia y el respeto por los demás.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero. Me enseñaron a trabajar duro, a nunca pasar por encima de nadie y a hacer siempre las cosas de la manera correcta”, escribió.

La estrella también pidió tiempo para que se conozca la verdad y expresó lo doloroso que es ver afectados a quienes más ama:

“Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas, y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos… Tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el cora, siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseña que si está limpia, bien se descansa”, agregó.

Tras su mensaje Greeicy recibió cientos de respuestas de apoyo de sus seguidores y colegas, quienes resaltaron la fuerza de la cantante y la unidad de su familia frente a esta difícil situación.