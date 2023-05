Greivin Morgan le hace un pedido muy especial al presidente de la Liga

Greivin Morgan le pidió al presidente de la Liga que no se lleve a Joel Campbell para el equipo manudo. Instagram

El modelo Greivin Morgan está chiva con el presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, y por eso le mandó un mensajito en Instagram.

Resulta que el morado está molesto con el rumor que anda de que el jugador Joel Campbell sería la nueva ficha manuda para el próximo torneo, entonces, le hizo un pedido muy especial al directivo alajuelense.

“Señor Joseph Joseph, quiero dirigirme a usted con el mayor de los respetos como un empresario que es. Papi, no nos haga esto, no nos quite a Campbell, por favor”, dijo en sus historias.

Morgan mencionó en plan vacilón que recién se viene recuperando mentalmente de ver a Celso Borges con la camisa rojinegra y que ahora le va a tocar pagar un sicólogo si termina siendo cierto que el delantero de la Selección Nacional vestirá la misma camiseta que el volante.

“Papacito, no todo es plata. Yo compro en Pequeño Mundo, los basureros, los vasos, los platos, yo lo apoyo a usted, apóyenos a nosotros, no te llevés a Campbell“, le mandó a decir al empresario.

Y es que en los últimos días se soltó el rumor que el delantero exsaprissista estaría a punto de firmar con el equipo de Alajuela y que ganaría 1 millón de colones por día.

El Negro, como le dicen de cariño al modelo, también le mandó un mensaje directo a Campbell: “Papi, no todo es dinero, ya usted tiene suficiente” y además le dijo que lo llamara para tratar de convencerlo que no firme con los manudos.