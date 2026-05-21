Grupo Nakar no se detiene tras la dolorosa pérdida de su fundador Gilberto Acuña y estrena tema con cantante mexicano

Pese al gran duelo que los embarga, los integrantes de Nakar siguirán adelante con la agrupación tras la muerte de su dueño. (Cortesía/Cortesía)

El grupo Nakar atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia tras el fallecimiento de su fundador, Gilberto Acuña, ocurrido la semana pasada. Sin embargo, en medio del duelo, su familia decidió seguir adelante con el proyecto musical que él construyó durante 42 años y honrar así su legado sobre los escenarios.

Bryan Acuña, hijo del músico y actual líder de la agrupación, conversó sobre cómo han vivido estos días de luto, la decisión de continuar trabajando y el lanzamiento de su nuevo tema “Salta mi corazón”.

Esta canción es una colaboración que grabaron con el cantante mexicano Alí Télez y fue justamente uno de los últimos proyectos aprobados por don Gilberto antes de morir.

“Mi papá quería que el grupo siguiera. Más bien el hecho de nosotros parar o dejar el grupo botado le generaría una tristeza en el cielo y no podría descansar en paz”, expresó Bryan.

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Gilberto Acuña Cascante, músico y dueño del grupo Nakar, falleció el 12 de mayo. (redes/Facebook)

El cantante contó que la agrupación está conformada prácticamente por toda la familia. Él trabaja en la parte administrativa y de sonido, mientras su hermano Christopher es el baterista. Además, dos nietos de don Gilberto forman parte del equipo técnico.

Aunque el fundador de Nakar ya no se presentaba en los escenarios desde diciembre debido a problemas de salud, seguía involucrado en todas las decisiones del grupo.

Razones de muerte

Acuña murió el 12 de mayo en el hospital México y, según explicó su hijo, su salud empezó a deteriorarse a finales del año pasado al sufrir un derrame cerebral y, aunque logró recuperarse un poco, quedó con problemas para hablar.

Lo más difícil es que después le dio piedras en la vesícula y debido a otras condiciones médicas, no podía ser operado y debieron realizarle un drenaje, situación que aparentemente provocó una infección bacteriana que terminó afectando su corazón y derivó en su posterior fallecimiento.

“Pues creemos que en eso que le dejan expuesto ahí, como una bolsita para que drenen las piedras, estuvo así como un mes, creemos que por ahí le pudo haber entrado algo, que incubó meses después, que los doctores no se daban cuenta, menos nosotros, y al final lo que a él se lo llevó fue una bacteria que se le coló por las arterias del corazón y pues le hizo una infección muy fea, muy grave en el corazón”, detalló Bryan.

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Mucho respaldo

Pese al dolor, la agrupación decidió cumplir con todos los eventos que ya tenían programados para el fin de semana posterior a la muerte de don Gilberto, porque así también se los había pedido el jefe.

“El primer evento sí se sintió muy raro. Escuchar canciones que él creó hace que se le vengan a uno muchos recuerdos y a veces se salen las lágrimas, pero sentimos muchísimo apoyo de la gente”, contó Bryan.

El cantante mexicano Alí Télez confesó que la idea de grabar con el grupo costarricense lo ilusionó mucho y que espera regresar a hacer una gira juntos. (Cortesía/Cortesía)

Precisamente ese respaldo también lo han sentido con el lanzamiento de “Salta mi corazón”, tema que grabaron junto al mexicano Alí Télez, reconocido por éxitos como “Yo soy tu maestro”, “Mi obsesión” e “Inténtalo tú”.

Según explicó Bryan, esta colaboración comenzó a gestarse desde enero gracias a un amigo en común y en todo momento don Gilberto estuvo enterado y emocionado con el proyecto.

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Alí Télez, quien ahora canta con el grupo Telechicoz, llegó a Costa Rica esta semana para grabar el video de la canción y confesó que inicialmente pensó que la agrupación cancelaría el lanzamiento tras la pérdida de su fundador, pero admiró la fortaleza de la familia.

“Ellos me hicieron saber que era voluntad de don Gilberto seguir con el proyecto y que no pararan, como dicimos en México, ‘pase lo que pase, el show debe continuar’”, afirmó el mexicano.

El grupo musical Nakar tiene más de 40 años de fundación.

“Salta mi corazón” fue compuesta por el mismo don Gilberto hace más de 20 años y tanto Alí como los integrantes de Nakar creen que tendrá la bendición de él desde el cielo y que será todo un éxito. El video lo lanzarán en junio.

“Conozco la trayectoria de Nakar desde que yo empecé a venir en el año 2007 o 2006, entonces ya sabía de ellos. Cuando me dicen si hacemos algo y me hacen la invitación, pues para mí fue un gusto saber que podía hacer algo con ellos”, dijo Télez.

Luego del lanzamiento de este tema esperan organizar una gira juntos por el país en las próximas semanas para seguir manteniendo vivo el legado de su fundador.

Hijo de don Gilberto Acuña, dueño de Nakar, habló de su fallecimiento y de los nuevos proyectos del grupo.