Gustavo Gamboa previo a su debut en El Chinamo: “Para mí es como un sueño hasta cierto punto cumplido”

Gustavo "Tavo" Gamboa debutará este año en El Chinamo.

Este domingo 10 de diciembre, a partir de las 7 p. m., se volverá a escuchar en televisión nacional la famosa frase: “¿dónde están los chinameros?”.

Uno que la dirá por primera vez en la pantalla del 7 será el locutor y animador Gustavo “Tavo” Gamboa, quien debutará como presentador.

El humorista estuvo el año pasado como invitado para una de sus secciones y en años anteriores también participó en la “Misión chinamo”, que hace Omar Cascante, y muchos años atrás también fue a promover una marca entre el público. Es decir, el ambiente chinamero lo conoce muy bien.

Tavo aseguró que esta oportunidad que le está dando la producción de Teletica es un sueño cumplido porque desde que vio por primera vez al periodista Edgar Silva animando este programa, cuando lo hacían cerca del redondel de Zapote, él deseaba estar en esa tarima.

“Fue una noticia muy bonita en el sentido que El Chinamo siempre ha sido un referente. Yo cuando era animador, hace veinti tantos años, que animaba en bares en Zapote, me tocó ver varias veces El Chinamo cuando lo hacían ahí. La primera vez que lo vi lo recuerdo muy claro, estaba Edgar Silva como animador y yo dije: ‘qué chiva debe de ser animar ahí'. Para mí es como un sueño hasta cierto punto cumplido, pero tiempo después, porque recuerdo que esa vez dije: ‘qué bonito animar ahí', y hoy al fin lo cumplo”, mencionó.

El Chinamo inicia este domingo 10 y se extenderá hasta el viernes 22 de diciembre.

El animador contó que ya se reunió con la vestuarista del canal, Sandra Carvajal, para elegir los “chaines” de esos días, porque sabe que hay que vestirse con estilo para una fiesta tan grande como esta.

Él estará presentando todas las noches, hasta el viernes 22 de diciembre que termina, junto a Mauricio Hoffmann, Keyla Sánchez, Nancy Dobles, Carlos Álvarez, Jair Cruz y Omar Cascante.

“Con todos me llevo muy bien y con los que he podido hablar, porque hasta el viernes tenemos ensayo general, me dicen que están muy contentos”.

Nancy Dobles y Carlos Álvarez son los presentadores principales del programa.

Eso sí, confesó que a uno de los compañeros que le tiene envidia es a Jair Cruz, porque a él le encantaría hacer su sección del taxi para andar entrevistando a los artistas.

Sin embargo, igual dice que disfrutará mucho las secciones que tengan que ver con cantar y bailar, porque se considera un fiestero, aunque no muy buen bailarín.

Mucho pegue con el público

Alonso Acosta, productor de El Chinamo, explicó que este año eligieron a Gamboa para que fuera parte de los animadores, tras el despido de Marilin Gamboa, porque el año pasado notaron que tiene mucho pegue con el público chinamero.

Él y su esposa, la locutora Victoria “Vicky” Fuentes, participaron en el juego 2x2 contra la pareja de esposos Sharon Segura y Daniel Mora (Daniem) y los tandearon en las votaciones, pues al final el 80% del público votó por ellos luego de verlos cumplir varios retos cada noche.

El Chinamo será de lunes a viernes a las 8 p. m. y los domingos a las 7 p. m.

Tavo Gamboa y su esposa Vicky Fuentes estuvieron de invitados el año pasado en El Chinamo.

“Tavo tiene un perfil muy chinamero para nosotros, inclusive es humorista, hace stand up, y tiene la experiencia de trabajar en radio, la experiencia de animar eventos y creemos que está listo para ser parte del staff principal”, mencionó el productor del 7.

Acosta también agregó que Marilin Gamboa siempre hará falta en El Chinamo, porque ella es una gran profesional, pero que el show debe continuar y no sabe si más adelante la invitarán para alguna temporada.

Marilin Gamboa no estará este año luego de 22 años consecutivos en el programa.

Buen acuerdo con el “Porcio”

El productor de la fiesta decembrina también nos confirmó que este año decidieron reincorporar al humorista Carlos Ramos, el Porcionzón porque hasta ahora se llegó a un buen acuerdo monetario con él, cosa que no pasó en los tres últimos años.

“En el año que se fue no nos pudimos poner de acuerdo (con el pago), este año lo llamamos y creemos, como muchos humoristas, que es una buena pieza, y este año no hubo ningún problema a la hora de negociar y nos pusimos de acuerdo, fue una negociación muy rápida, y por eso lo volvimos a llamar”, explicó Alonso Acosta.