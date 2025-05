Gustavo Marín dará “sí, acepto” y nos contó que sufrió consiguiendo un detalle infaltable para su novia

Gustavo Marín dará un paso muy importante a nivel personal. (La Potente Radio TV/Facebook)

Gustavo Marín, recordado por su participación en Nace una estrella y ser el ganador de la temporada seis en el 2023, está a punto de dar un gran paso en su vida personal: llegará al altar.

El cantante, en una entrevista con La Teja, nos abrió su corazón y compartió cómo fue su compromiso, algunos datos sobre la boda y qué lo tiene más emocionado de esta nueva etapa con su pareja Dania Delgado y su bebé María Emilia.

“Bueno, la propuesta de matrimonio fue en el mismo lugar donde nos hicimos novios, se llama Antologías, y queda en Desamparados. La quise llevar al mismo lugar para que recordara cuando iniciamos”, comenzó diciendo.

El talentoso detalló que todo lo tenía muy bien planeado, ya que él soñaba con que ese día fuera todo muy musical.

“Le canté una canción, acompañado de un trío de cantantes, que son amigos míos; ellos me ayudaron con la serenata. Fue un momento emotivo, muy lindo, que quedará grabado en la memoria de los dos”, dijo.

Tavo, como le dicen de cariño varios de sus amigos, detalló que sufrió consiguiendo el anillo de su ahora prometida, quien también es cantante.

“Lo más complicado de todo fue conseguir y medir el anillo; al final mi suegra me ayudó con ese toque de medírselo. Por otro lado, papi me acompañó a comprarlo y de paso me dio algunos consejos para establecer una vida formal”, detalló.

El exparticipante del programa de 7 reveló que él ya quería formalizar la relación de 4 años y medio, pero hasta este año se le dio, además, porque los dos viven juntos en una casa que habían comprado.

“Algo nos hacía falta en la relación y yo quise dar ese paso tan importante. Todavía no tenemos fecha para la boda, pero será por la iglesia como Dios manda. Ambos hemos sido muy católicos, entonces ya tenemos hasta el padre que nos va a casar, se llama Edgar Josué, y es de Coronado”, dijo.

Marín, quien es padre de María Emilia, le consultamos si en algún momento planean tener más bebés y nos contó que por ahora no está en planes, pero sí le gustaría agrandar la familia.

“No tenemos planes, pero yo sí quiero tener más hijos. Mi novia no está muy convencida, pero es algo que se puede intentar”, agregó.

La pequeña María Emilia

Gustavo contó que cuando le hizo la propuesta a su novia, lo primero que hizo su pequeña fue pedirle un anillo para ella, pero detalló que, aunque no entiende muy bien las cosas de adultos, tuvo que explicarle el paso tan importante que van a dar papá y mamá.

“Le hemos explicado un poco el procedimiento de lo que conlleva casarse”, comentó.

Marín, tras dos años de salir de Nace una estrella, se mantiene activo en la música; él mismo nos contó que ha estado lleno de actividades donde pone su talento.

“Para nadie es un secreto que la plataforma lo impulsa a crecer, entonces uno se empieza a armar de una clientela bonita; uno pasa socado semana a semana. Lo duro es cuando tengo que ir a lugares lejos de la casa, que uno extraña la familia, pero gracias a Dios tengo mucho trabajito”, concluyó.