Gustavo Marín y Jeremy Solís ganaron la sexta temporada de Nace una estrella

Gustavo Marín y Jeremy Solís ganaron Nace una estrella. (Cortesía)

Tras 12 galas y una reñida competencia, Gustavo Marín y el sancarleño Jeremy Solís fueron los vencedores de la sexta temporada de Nace una estrella.

La final del concurso de canto de canal 7 se llevó a cabo este domingo desde las 7 de la noche en el estudio Marco Picado, de Teletica.

Gustavo Marín se impuso en la categoría de adultos a Ana Laura Madrigal, Jefferson Donado (Jeff On) y Jafet Jerez; mientras que Jeremy Solís se midió en la final de la categoría de niños contra la cartaginesa Mariser Picado.

El sancarleño Jeremy Solís venció en la categoría de niños de Nace una estrella.

El público, a través de votación electrónica, fue el encargado de elegir a los ganadores, ya que en la final del programa la voz y el voto de los jueces fueron solo de referencia para ayudar a la gente en la elección.

Durante la gala final de Nace una estrella, los seis finalistas interpretaron tres canciones cada uno, en tres rondas distintas en que se dividió el programa, presentado por Édgar Silva, María Fernanda León y Johanna Solano.

Acá Gustavo Marín supo que era el ganador de Nace una estrella. (Cortesía)

Gustavo Marín se llevará como premio 15 mil dólares (alrededor de 8 millones de colones). Por su parte, Jeremy Solís ganó 7.500 dólares (unos 4 millones de colones).

Con la platica, la idea de la producción es que los ganadores la usen para continuar proyectando sus carreras musicales.

Muchas emociones

Una verdadera montaña rusa de emociones fue lo que experimentaron los seis finalistas de Nace una estrella este domingo, horas antes de que iniciara la gran final del concurso de canto.

Alegría, nostalgia y agradecimiento fueron las tres palabras que mencionaron Gustavo Marín, Jafet Jerez, Jeff On, Ana Laura Madrigal, Mariser Picado y Jeremy Solís, los finalistas del programa del 7.

Gustavo Marín fue el ganador de Nace una estrella. (Lilly Arce)

“Me siento superemocionada y a la vez triste porque ya no voy a volver a ponerme a cantar en ese hermoso escenario que es pequeño y grande a la vez, y del que me quedará un recuerdo muy fuerte en mi corazón. Me va a doler cuando se apaguen esas luces”, dijo Mariser Picado a La Teja.

Su contrincante en la categoría infantil, Jeremy Solís, afirmó que en su caso hay mucho agradecimiento.

“Estoy muy agradecido con la gente que me apoya, con Dios que me ha traído hasta aquí. Estoy bastante nervioso y ansioso”, comentó Jeremy.

Jeff On también vivió con muchos nervios sus últimas horas en Nace una estrella, y confesó estar bastante agradecido por la oportunidad que le dio canal 7 de estar en el programa.

“Sí, siento muchos nervios porque se trata de una final, pero estoy mentalizado en disfrutar porque ya el trabajo se hizo. Esta producción es de altura y yo honro esta oportunidad”, respondió Jeff sobre su sentir.

También los nervios y el susto acompañaron a Gustavo Marín, quien en el programa sorprendió más allá que con sus dotes vocales.

Final Nace una estrella (Cortesía)

“Estoy supermotivado y agradecido con Dios por la oportunidad que me dio. Sí hay nervios por la final, pero me siento bien y contento porque lo que mostraré en el último programa es el reflejo del esfuerzo de las 11 galas anteriores”, consideró Marín.

Jafet Jerez estuvo muy sentimental en las últimas horas de Nace una estrella, al punto que sus ojos se le llenaron de lágrimas: le ganaba la felicidad y el agradecimiento.

“Estoy llena de gratitud y nostalgia, son las dos cosas más presentes y me siento muy feliz, sobre todo eso, porque este momento lo soñaba, lo soñé. Mejor no puedo estar”, dijo.

Ana Laura Madrigal también vivió minutos de tensión previo a la final, en su caso los nervios fueron porque le tocó abrir la última gala del concurso.

La sancarleña agradeció el cariño de la gente que la llevó hasta la final de Nace una estrella.