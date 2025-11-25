¿Hablaron de Nodal? Cazzu revela el tema de conversación en su encuentro con Belinda

El encuentro entre Cazzu y Belinda durante la gala Hombre del Año de GQ dio la vuelta en redes sociales.

Las artistas, quienes fueron pareja en distintos momentos de Christian Nodal, coincidieron en el evento, posaron para una fotografía y desataron comentarios de sus seguidores.

Muchos usuarios celebraron la imagen y pidieron una posible colaboración musical, mientras que otros se preguntaron si las cantantes habían tenido oportunidad de conversar sobre el intérprete mexicano.

Belinda y Cazzu sorprendieron al posar juntas en la gala de GQ, generando miles de reacciones. (Instagram Belinda/Instagram Belinda)

Cazzu contó qué habló con Belinda

Tras el revuelo generado, Cazzu fue consultada por la prensa y aclaró qué ocurrió durante su breve conversación con la artista mexicana.

Este video fue compartido por el periodista Eden Dorantes en TikTok.

La argentina explicó que, lejos de tocar temas personales, aprovechó para expresarle su admiración, ya que creció escuchando su música. También dejó claro que, por el momento, no existe una colaboración confirmada entre ambas.

Ante las insistentes preguntas de los medios sobre si hablaron de alguna anécdota, Cazzu respondió con firmeza lo siguiente:

“Me da un poco de tristeza que esté rodeado por el morbo. Ella y yo tenemos muchas cosas más en común que un hombre, y me molesta la verdad un poco. Siento que las dos hacemos música, tenemos carrera, tenemos cosas mucho más importantes que nos unen que haber compartido un novio”.

Un mensaje que busca cambiar la narrativa

La artista destacó que su encuentro con Belinda fue cordial y centrado en su carrera, subrayando que ambas comparten mucho más que una expareja en común.